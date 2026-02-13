

不燃壁材「グラビオJA」 空間イメージ

DAIKENは、不燃化粧材「グラビオ」シリーズのラインアップ拡充の一環として、マグネットが自由に貼れる鋼板基材の壁材「グラビオ JA」を追加設定し、1月21日に発売した。住宅はもちろん、幼保・高齢者施設等においても、マグネットを利用した壁面の有効活用ニーズが高まりを見せる中、それら市場ニーズに応える製品として、安全かつ便利な暮らしに貢献していく。

同社は、独自の素材である「ダイライト」を製品基材に使用し、軽量で加工性に優れた不燃壁材「グラビオ」を2016年に発売した。発売以降、抗菌・耐熱・耐水など、暮らしに求められる様々な性能を特長とするタイプや、天井・壁面に立体感を与え、洗練された空間を演出する「ルーバー材」など、「グラビオ」シリーズ内のラインアップ拡充を積極的に進め、現在では、住宅から公共・商業施設に至るまで、幅広い物件に採用されている。

昨今、住宅市場では、デッドスペースとされる壁面を有効に活用するインテリアがトレンドとなっており、掲示物や小物収納ラックなど、壁面を傷つけずにマグネットで貼り付けることができる壁材の需要が高まっている。また、公共・商業建築分野においても、粘着剤等で壁面を汚さずに書類やポスターの掲示が手軽に行えるという点で、マグネットを利用した壁面活用が定着しており、特に、幼保・高齢者施設などでは、安全性の観点から、画鋲ではなくマグネットで掲示を行うケースが増加している。



これら需要の高まりを受けて、今回、様々な機能・性能で好評を得ている「グラビオ」シリーズの新タイプとして、製品基材のダイライトに鋼板を組み合わせた壁材「グラビオJA」を開発し、マグネットが自由に使用できる木目柄の壁材としてラインアップに追加した（別途、非木目柄もあり）。公共・商業建築分野で求められる不燃性能に加え、幅910mm×高さ2730mmの大判サイズであるため、省施工に寄与するだけでなく、各施設の廊下や共用スペースなど、広いエリアに施工する際にも、意匠性に配慮した継ぎ目の少ない壁面づくりが可能になっている。また、耐熱性や耐水性にも優れることから、住宅のキッチン等にも使えるほか、マグネットアクセサリーの利用が求められる様々な場所に使うことで、空間の快適性や安全性にも貢献する。

同社は今後も、市場のニーズに応える製品・サービスを継続的に提供し、生活空間に新しい価値を届けていく考え。

［小売価格］4万9600円／梱、1枚入り（2.48m2）

［発売日］1月21日（水）

DAIKEN＝https://www.daiken.jp