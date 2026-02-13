魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモスは、2月21日から、「真空断熱スポーツボトル（FJU−751／1001／1501／2001）」を発売する。



左から：FJU−751（0.75L）、FJU−1001（1.0L）

同社の「真空断熱スポーツボトル（FJUシリーズ）」は、2024年の発売以来、夏場の水分補給ニーズに応えて多くの人に愛用されているスポーツボトル。同社のポーチ付きスポーツボトルが学生ユーザー中心であるのに対し、「真空断熱スポーツボトル（FJUシリーズ）」は高いデザイン性と持ち運びやすいキャリーループが支持され、性別を問わず学生から社会人まで幅広い年代に愛用されている。近年の猛暑を背景に水分補給への意識が一層高まる中、今回「FJUシリーズ」に大容量サイズ2.0Lを新たに追加した。



左から：FJU−1501（1.5L）、FJU−2001（2.0L）

カラーラインアップは、シックで誰でも使いやすいマットブラックとアイボリーホワイト、生活シーンになじみやすく人とかぶりにくいペールミントとグレーネイビーの全4色（ペールミント・グレーネイビーはFJU−751／1001のみの展開）。スポーツでも日常でも幅広く使える。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月21日（土）

サーモス＝https://www.thermos.jp