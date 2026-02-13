不二家は、ミルキー75周年を盛り上げる「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」と「ペコちゃんミルキーパイ」を、2月17日から発売する。



「ペコちゃんミルキーパイ」

不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」の発売75周年を機に、不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」で販売中の「milkyドーナツ」をイメージしたソフトクッキーが登場する。また、シリーズ品として、「ミルキー」の味わいをイメージした「ミルキーパイ」もミルキー感＆サクサク感アップで再登場する。



「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」

「ペコちゃんミルキードーナツクッキー」は、不二家のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」で販売中の「milkyドーナツ」の味と形をイメージしたしっとり食感のソフトクッキー。「ミルキー」に使用しているこだわりのれん乳を生地に練り込み、ミルクの風味とドーナツの香ばしさが楽しめる。「ペコちゃんmilkyドーナツ」のお店のロゴを大きく描き、ミルキー75周年ロゴを加えた今だけの特別感のある可愛いパッケージになっている。

「ペコちゃんmilkyドーナツ」で販売中の「milkyドーナツ（プレーン）」は、「ミルキー」と同じ北海道産練乳を使用し、ミルキー風味に仕上げた。ふんわり食感に、ほんのり甘い優しいミルクの風味が口の中で広がる。何度でも食べたくなる、子どもから大人まで食べやすい基本のフレーバーになっている。



「ペコちゃんミルキーパイ」

「ペコちゃんミルキーパイ」は、昨年7月に発売した期間限定商品「ミルキーパイ」が、ミルキー感＆サクサク感がアップして再登場する。「ミルキー」のれん乳を使用したクッキー生地とパイ生地を組み合わせじっくり焼き上げた、ミルクの風味とサクサク食感が楽しめる素朴で優しい味わいのパイ・ペコちゃんを大きく描き、ミルキー75周年ロゴを加えた今だけの特別感のある可愛いパッケージになっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月17日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp