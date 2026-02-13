熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶は、「真空断熱ボトル MBR−G06G」を3月20日に発売する。

2006年の発売以降、愛らしいキャラクターと高い機能性で親しまれ、国内外で累計出荷本数約685万本（同社調べ（2025年3月時点））を記録している人気シリーズの「コロボックル」シリーズの真空断熱ボトル。



「真空断熱ボトル MBR−G06G」左から：ライオン＜RL＞、アルパカ＜PA＞、ネコ＜YN＞

絵本作家 立本倫子（たちもとみちこ）さん描き下ろしの新デザインで、癒される「アルパカ」、個性的なデザインの「ネコ」が新しく仲間入りした。発売当初から人気のあるライオンは新デザインでリニューアルした。



ストロー

機能面では、保温・保冷が可能（ストロー（ストローせんユニット）は保冷専用）で、シーンや子どもの成長に合わせてコップとストロー2つの飲み方が選べる「2WAYタイプ」、タフな使用に耐えて丸洗いOKの「頑丈ポーチ」、ボトルの内面に汚れがつきにくい「スーパークリーン加工」等、使いやすさにもこだわっている。



コップ

新生活を前にしてワクワクするこの季節に「コロボックル」シリーズで、毎日の外出をサポートする。

タイガー魔法瓶の真空断熱ボトルによって、消費者の日々の暮らしがさらに豊かになるように、私たちは、100年以上の歴史で培った独自技術を今後も磨き続け、高品質な製品を世の中に提供していく考え。

主な特長として、コロボックルシリーズに遊び心あふれる描き下ろし新デザインを追加した。かわいらしい新デザインは、子どもの成長に合わせて使える。また、ストロー＆コップの2WAYタイプなので、日々のタフな使用を支える。洗濯機で洗える頑丈ポーチとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月20日（金）

タイガー魔法瓶＝https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn