魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモスは、2月21日から、「保冷ショルダーバッグ（RFM−003／RFO−007）」を発売する。

同製品は、日常に馴染むデザインと優れた保冷力を両立したショルダーバッグ。サーモス独自の複合断熱素材「アイソテック」の4層断熱構造によって外部の熱を効果的に遮断し、高い保冷性能を実現した。デザインはカジュアルさを追求し、買い物用の保冷バッグとしてはもちろん、日常使いのショルダーバッグとしても活躍する2way仕様になっている。サイズは、体にフィットするハーフムーン型〈RFM−003〉と、収納力に優れたボックス型〈RFO−007〉の2種類を展開する。





ハーフムーン型は500mlペットボトル3本を横に収納可能な約3.5Lの容量で、スーパーやコンビニなど一人暮らしの人のちょっとした買い物や、チョコレート、リップなどの温度管理が必要な小物の持ち運びに適している。ボックス型は500mlペットボトル6本を縦に収納可能な約7Lの容量で、家族での外出や運動会、ピクニックなどのイベントシーンでも活躍し、しっかりと保冷したいお弁当やネッククーラーなどの持ち運びにおすすめ。カラーはシーンや用途を選ばず使えるブラックとベージュの2色展開となる。



ハーフムーン型〈RFM−003）

1990年頃のアウトドアシーンにおいてはハードクーラーが主流だったが、サーモスは同等の保冷力を持つソフトクーラーの開発に取り組んできた。米国で先行していたサーモス独自の複合断熱素材「アイソテック」を日本に導入し、軽さと高い保冷力を両立。導入から20年を経て、同構造は同社ソフトクーラーを象徴する技術となった。



ボックス型〈RFO−007〉

近年の猛暑で「保冷」への関心が一段と高まるなか、アウトドアはもちろん、日常でも使える“シーンレス”で選択肢を拡充するため、ファッション性を高めた保冷ショルダーバッグを発売する。機能に加えてデザインも選べるラインアップで、より自由で楽しいアウトドア・日常体験を提案する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月21日（土）

サーモス＝https://www.thermos.jp