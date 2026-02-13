◎全国の天気

北日本は天気が下り坂です。北海道はこのあとも日本海側を中心に雪が降るでしょう。午後は東北の日本海側も湿った雪や冷たい雨が降りそうです。東海から九州は青空が広がり、穏やかな天気となるでしょう。関東は北部で晴れ、南部も午後はゆっくりと晴れ間が広がる予想です。

◎予想最高気温

全国的に平年より高く、3月並みの所が多いでしょう。青森は前日より3℃高い5℃、名古屋は前日より2℃高い14℃の予想です。福岡は16℃まで上がり、3月下旬並みの暖かさでしょう。東京と大阪は12℃で、前日と同じくらいの予想です。

◎週間予報・大阪〜那覇

土日は各地で気温が上がりそうです。14日(土)は大阪や福岡で15℃くらい。15日(日)は大阪で17℃、福岡で19℃まで上がる予想です。なお、14日(土)は九州で雨が降るでしょう。

その後、来週17日(火)〜19日(木)頃は寒の戻りとなりそうです。気温の変化が大きい一週間になるため、体調管理にお気をつけください。

◎週間予報・札幌〜名古屋

こちらも土日は各地で春の陽気となりそうです。名古屋は土日とも15℃以上、東京は15日(日)、18℃まで上がる予想です。北日本も気温が上がるため、積雪の多い地域では、なだれや屋根からの落雪にご注意ください。

なだれの前兆現象として、雪面に裂け目や雪シワ、雪庇が生じていることなどが挙げられます。こうした現象を確認したら、雪に衝撃を加えないよう注意しながらすぐにその場から離れるようにしましょう。

来週17日(火)以降は寒さが戻りそうです。服装選びを間違えないよう、日々の天気予報をしっかりご確認ください。