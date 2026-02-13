爆モテ美男美女16人のモテバトルに菊池風磨が大興奮「女子信じらんねえ」
ABEMAは11日午後10時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第1話を、ABEMA SPECIALチャンネルにて放送した。
【番組カット】菊池風磨が「半分好きになった」るみのモテテクニック
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
同番組に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／29歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志／35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田夕季叶／21歳）の男性メンバー8人と、タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、俳優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや／31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8人。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16人が集結した。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
初回放送では、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人が地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタに集結。オープニングパーティーでは、女性には“モテミッション”が与えられ、男性1人を選んで実行。さらには異性を1から3までの「Good数」で評価した数字の合計が「1stモテVOTE」の結果となり、そこで最下位になったメンバーは脱落することが発表された。
この脱落制度の発表を皮切りに、より多くのポイントを得るための“モテ戦略”が繰り広げられていく。ショーダンサー・るみは俳優・ゆうとに「（モテミッションを）見た瞬間、絶対ゆうとくんにやりたいと思った」と告げ、“膝枕”を提案。ゆうとの頭を膝に乗せると「るみに全力で甘えてほしい」と囁き、距離を一気に縮める。
これにはスタジオMC陣も大興奮。「ゆうとくんメロメロじゃん」と声が上がる中、菊池は「こんなこと言われたらダメだよ」と絶叫。るみのモテテクニックに対し、谷が「本当かどうか分からない」と冷静に分析する一方で、菊池は「みんなモテるためにやってるのか」「危ねえ、半分好きだった」と漏らし、スタジオの笑いを誘った。
オープニングパーティーでの“モテミッション”で、会場の空気を一変させたのはレースクイーンのもえ。内科医師のたかしを相手に選び、ミッションである“自撮りチークキス”を敢行する。インタビューでもえは「人と関わる時に意識していることが、まず相手を嫌な気持ちにさせないこと」と自身のモテ哲学を披露。その言葉通り、パーティー会場では他の男性参加者にも驚異のコミュニケーション能力を発揮する。
たいせいとの2ショットでは「すごいツボかもしれない」「なんで話しに来てくれなったの、こんなにおもしろいんだったら…」と伝え、たいじゅには「本当のことを言うと、ミッションに誘いたかった」と話すなど、巧みな駆け引きを展開。この様子に菊池は「こんな感じでみんなに行ってんの？」と唖然。計算か本心か、すべての男性に好意を匂わせるもえの快進撃に、菊池は「女子信じらんねえ」と戦慄し、驚きを隠せない様子を見せた。
モデルのかのはたいせいに「後ろ向いて」と声をかけ「ギュッ」とあざとく言葉を添えてバックハグ。満面の笑みを浮かべるかのに、スタジオMC陣は「かのちゃんかわいい」「かのちゃん強そう」とコメントし、菊池も「歯が全部見える笑顔大好き」と絶賛した。たいせいは「かわいすぎてるわ」と悶絶すると、「前からがいい」とまさかの逆提案。そのまま2人は正面からハグを交わす。
この展開に菊池は「それ、ミッション外じゃない!?」とツッコミを入れるも、さらにかのがたいせいの頬にキスをすると、「止めて止めて！」と叫び声を上げ、ルールを度外視した想定外の展開に大興奮の様子を見せた。オープニングパーティーから“モテミッション”によるアピール合戦が過熱した。
