お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・15）に出演。お笑いコンビ「見取り図」との親交を深めたきっかけとなる出来事を振り返った。

同番組では「呼ばれてないよ！見取り図ウラ同期芸人」として、大阪NSC29期同期の「コマンダンテ」石井輝明、安田邦祐、「ネコニスズ」ヤマゲン、大阪時代を密に過ごした「さらば青春の光」東ブクロ、森田が集結した。

仲良くなるきっかけについて「2009年のM-1グランプリ」を挙げた森田。敗者復活戦に参加した大阪組は夜行バスが出ていたといい、「それに乗って行ったところから仲良くなったよね」と振り返った。

そして「当時、準決勝で大阪組から行ったのが、松竹では俺らだけやった」と回想。当時松竹芸能所属だった森田は「吉本が出してるバスやけど、俺らも乗せてくれるって言って乗ったのよ。そしたらブクロだけおらんかってん」と明かすと、東ブクロは「俺は親の金で新幹線で東京へ行った」と告白。スタジオでは笑いが起こった。

森田は「俺だけ吉本のバスに乗って、そこで仲良くなった。なんかもう修学旅行みたいになって」と懐かしむと、「見取り図」盛山晋太郎も「めっちゃ楽しかった」と同意しつつ、「他の先輩とかは、マジでM-1の決勝に行きたいからもうピリついてる」と話した。

「でも俺らは2年目とかやから、思い出だけ作りに行くというか」という森田に、盛山は「行きの夜行バスで、ネックピローでしばきあいしてたからな。そんな芸人が受かるわけないやん」と笑った。

さらに「そこから森田と仲良くなって、インディーズライブとかを一緒にやるようになって」と続けたが、「“このあと同期とか後輩とかでみんなで飲みに行くからどうする？”って聞いたら、“ああ、行かんで”ってブクロは断るのに理由がなかった、昔から」と暴露した。

森田も「だって“さらば青春の見取り図”って4人だけのイベントで、打ち上げにこいつだけ来んかった」と、集団行動を取らない相方のエピソードを追加すると、盛山は「意味分からん、4人しかおらんのに。アカンやろ」とあきれていた。