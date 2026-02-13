歌手の岩崎宏美（67）が広々とした自宅の様子を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】岩崎宏美、広々とした自宅＆孫の顔出しショット

これまでにもInstagramで、トラのぬいぐるみやトランポリンが置かれた部屋や愛犬のシンバくん・モカくんと一緒にベッドでくつろいでいる姿など、自宅の様子をたびたび投稿している岩崎。

また2024年2月には、長男夫妻の間に子どもが誕生し、おばあちゃんになったことを明かしていた。その後はハワイを訪れた際の家族写真や、大人用のネクタイをした孫の顔出しショットを公開し、「息子さんファミリー、お孫ちゃんと共にすごく幸せそうなショット」「お孫ちゃん超イケメンですね」などと、話題になっていた。

2026年2月12日の更新では、「昨夜、おひな様飾りました。1年に1度のお披露目です。ちょっと申し訳ないけれど、ビクターのニッパーくんに囲まれた家具の上に飾りました。どちらにしても我が家は私と2匹の犬の生活。私も戌年。本当に我が家は犬だらけ おひな様もお内裏様もうれしそうです」とつづり、ひな人形が飾られた広々とした自宅の様子を披露している。

この投稿にファンからは、「ステキなお部屋」「ワンちゃんたちに囲まれて…おひな様も楽しそうですね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）