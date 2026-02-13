『ジョン・ウィック』ゲーム化発表、予告編が公開 ─ キアヌ・リーブス完全再現、映画さながらの戦闘とストーリー
キアヌ・リーブス主演『ジョン・ウィック』シリーズ初となるビデオゲームが開発されることが発表された。予告編映像も公開されている。
開発はSaber Interactiveで、対応プラットフォームはPlayStation 5、Xbox Series X|S、PC。ジョン・ウィックならではの「ガンフー」戦闘アクションが楽しめる。
映画シリーズ監督のチャド・スタエルスキと主演のキアヌ・リーブス両名が制作に参加。ゲームでは、リーブスによるジョン・ウィックの姿と声が公式再現されている。
ゲームの物語の舞台は、ジョン・ウィックが映画で挑んだ「不可能任務」の数年前。オリジナルストーリーながら、お馴染みのキャラクターたちも登場する。
作中ではガンフーアクションに加え、息を呑むカメラワーク、緊迫した運転体験、映画的ストーリーテリング、没入感あふれる雰囲気ある環境など、まるで『ジョン・ウィック』の映画世界の中で自らババ・ヤーガになりきったようなプレイが可能だという。
公開された映像では、映画でお馴染みコンチネンタル・ホテルでスーツを仕立てるジョン・ウィックの姿から、雨の裏路地、厨房、ラウンジで激しい格闘に挑む姿が次々と映し出される。映画でお馴染みの「Yeah...」も聞くことができるぞ。
『ジョン・ウィック』シリーズ初のビデオゲームは現時点でタイトルもリリース予定日も不明だ。続報を待とう。
