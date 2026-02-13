人気アナウンサー・弘中綾香の多忙な日々を支える、時短＆ヘルシーを叶える「最強の推し麺」【#推シゴトーク】
テレビ朝日アナウンサー・弘中綾香が、エッセイ『たぶん、ターニングポイント』(朝日新聞出版)を発売した。
アナウンサーとして第一線で活躍しつつ、初めての妊娠・出産を経て、母としての生活もスタートした弘中。そんな変化の真っ只中にいる彼女に、"いま推しているもの"について語ってもらった！
――いま"推しているもの"は？
「"スーパー麺"という玄米でできたグルテンフリーのパスタのようなものです。別にグルテンフリー生活をしているわけじゃなくて、普通においしいから買っています。それと、60秒で茹で上がるんです。パスタよりもすごく速いので、この"スーパー麺"を茹でて市販のパスタソースを和えるだけで夕飯になる。時間がないときにこればかり食べているので推しています」
――ハマったきっかけは？
「もともとグルテンフリーをやっている美容意識の高い方に『おいしいよ』と勧められたのがきっかけです。玄米なので食物繊維も豊富ですし、栄養価も高そうということで最初は興味本位で食べていたんですけど、パスタより罪悪感もないですし、60秒で済むのがありがたくて。あと、麺が大好きなのもあって、麺を食べるときもだいたいこれ
を食べています」
――手軽に取り入れられそうですね
「お昼とか夜遅くなってしまったときに良いですよね。私は愛用しています！」
文＝HOMINIS編集部 撮影＝MISUMI
作品情報
『たぶん、ターニングポイント』(朝日新聞出版)
定価：1540円(税込)
発売日：2026年1月20日