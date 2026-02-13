森香澄、白滝で作ったスープパスタ公開 詳細レシピに「真似したい」「ヘルシーな代替調味料ありがたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】フリーアナウンサーの森香澄が2月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。白滝を使ったヘルシーなスープパスタを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳フリーアナ「牛乳の代わりに豆腐」白滝で作ったヘルシースープパスタ
森は「どうしてもスープパスタが食べたくなったので、白滝で作ってみました」と報告。レシピとして「1 トマト1個、豆腐1丁、コンソメ1片、にんにくチューブ1cm、玉ねぎ1／4を自動調理ポッドにin 2 白滝100gとエノキ1／4とほうれん草を軽く炒める 3 ボウルに移し、1をかけて混ぜ、塩胡椒で味を整える 4 温泉卵乗せる」と紹介した。また「思いつきで作ったけど、美味しかった」「牛乳の代わりに豆腐を使うことでめちゃくちゃヘルシーです！！味はクリームパスタ風！！」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「真似したい」「美味しそう」「すごい！」「レシピ助かる」「ヘルシーな代替調味料ありがたい」「作ってみる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳フリーアナ「牛乳の代わりに豆腐」白滝で作ったヘルシースープパスタ
◆森香澄、白滝のスープパスタレシピを披露
森は「どうしてもスープパスタが食べたくなったので、白滝で作ってみました」と報告。レシピとして「1 トマト1個、豆腐1丁、コンソメ1片、にんにくチューブ1cm、玉ねぎ1／4を自動調理ポッドにin 2 白滝100gとエノキ1／4とほうれん草を軽く炒める 3 ボウルに移し、1をかけて混ぜ、塩胡椒で味を整える 4 温泉卵乗せる」と紹介した。また「思いつきで作ったけど、美味しかった」「牛乳の代わりに豆腐を使うことでめちゃくちゃヘルシーです！！味はクリームパスタ風！！」と綴っている。
◆森香澄のヘルシー料理に反響
この投稿に、ファンからは「真似したい」「美味しそう」「すごい！」「レシピ助かる」「ヘルシーな代替調味料ありがたい」「作ってみる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】