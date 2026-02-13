貴島明日香“初出し”夫との結婚式ショット公開「憧れの身長差」「ドレス姿が美しすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/13】モデルでタレントの貴島明日香が2月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。これまで公開していなかった結婚式の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳人気モデル「憧れの身長差」スタイル抜群な夫と並んだ結婚式ショット
貴島は「結婚式のお話しを聞きたいです」というファンからの質問に応える形で、「にゃんずにも参列してもらいました（初出し。消すかも）」と、愛猫のクッションを抱えた貴重な挙式ショットを公開。純白のドレスに身を包み、夫と並んで幸せそうな笑顔を浮かべる姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「ドレス姿が美しすぎる」「見惚れました」「旦那様との並びが素敵で理想の夫婦」「憧れの身長差」「愛猫愛が伝わる演出が微笑ましい」「幸せいっぱいの笑顔に癒やされます」「初出しショットが見られて嬉しい」「にゃんず参列のアイディアが可愛すぎる」といった反響が寄せられている。
貴島は2024年7月5日、一般男性と結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
