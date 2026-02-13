『チャングム』女優の娘イ・ダイン♡イ・スンギ、第2子妊娠を発表「現在5カ月」

歌手兼俳優イ・スンギと女優イ・ダイン夫妻が、第2子を授かり、2児の親となる。

2月12日、イ・スンギの所属事務所BPMエンターテインメントは「イ・ダインは現在、妊娠5カ月に入っている。母子の健康と安定を最優先にしながら、喜びの気持ちで胎教に専念している」と明らかにした。

【写真】キスショットも！イ・スンギ♡イ・ダインの結婚式

イ・スンギとイ・ダインは2021年5月に交際を認め、2023年4月に結婚した。当時、イ・スンギは直筆の手紙で「イ・ダインと、これからは恋人ではなく夫婦として残りの人生を共にすることにした」とし、「喜びを分かち合いながら生き、たとえつらいことがあっても握った手を離さず、試練を乗り越えていきたい」と心境を明かしていた。

2人は2024年2月に第1子となる長女を迎え、親となった。その後、約2年ぶりに第2子妊娠の知らせを伝えた。

（写真＝イ・ダインSNS）イ・ダイン（左）とイ・スンギ

なお、イ・スンギは現在、フジテレビでも放送中の日韓共作バラエティ番組『チェンジ・ストリート』に出演中で、イ・ダインは育児に専念している。

◇イ・スンギ プロフィール

1987年1月13日生まれ。2004年にソロアルバム『The Dream Of A Moth』でソロ歌手としてデビューした。歌手のみならず、バラエティや俳優業でも頭角を現し、マルチタレントとして活躍。オーディション番組『PRODUCE 48』ではメイン司会役を務めた。主な出演作にドラマ『華麗なる遺産』『キング〜Two Hearts』『花遊記』『Vagabond／バガボンド』などがある。2023年4月に女優イ・ダインと結婚した。

◇イ・ダイン プロフィール

1992年11月5日生まれ。日本でも人気を博した『宮廷女官チャングムの誓い』に出演した美人女優キョン・ミリの娘として知られる。女優イ・ユビの妹でもある。ドラマ『花郎＜ファラン＞』『ドクター・プリズナー』『アリス』などに出演。2021年5月に歌手兼俳優のイ・スンギとの交際を認め、2023年4月に結婚した。