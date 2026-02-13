【ソルバルウ】 6月 再販予定 価格：4,950円

ウェーブは、プラモデル「ソルバルウ」を6月に再販する。価格は4,950円。

本製品は、1983年に稼働を開始したナムコのシューティングゲーム「ゼビウス」より、プレイヤーが操作する自機「ソルバルウ」をプラモデルで商品化したもの。2013年4月に発売された商品の再販品となる。

キットは接着剤不要のスナップフィットタイプとなっており、本体は設定のカラーリングに近いパーツ分割と付属のマーキングシールにより、組み立てるだけで手軽にゲーム内のイメージを再現できる。

「ソルバルウ」

仕様：プラスチックモデルキット スケール：ノンスケール

XEVIOUS TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※写真の完成品は組み立て、塗装を施したものです。

※写真の完成品は開発中のものです。 実際の製品とはシールなど細部の仕様が異なる場合があります。 ご了承ください。