トヨタ スプリンター トレノ（AE86）『頭文字D』 プロジェクトD ファイナルバージョン 30th

プロジェクトD仕様の「AE86」を忠実に再現！

トヨタ スプリンター トレノ（AE86）『頭文字D』 プロジェクトD ファイナルバージョン 30th

株式会社フェイスは、大人が楽しめる乗り物雑貨を企画販売する会社。これまでも、トヨタ・AE86（ハチロク）『頭文字D』藤原とうふ店仕様のウェットティッシュケースや、スズキ・ジムニーのウェットティッシュケース、メルセデス・ベンツ AMG G63型のBluetoothスピーカーなど、クルマ好きに刺さる商品を企画して話題を呼んでいる。

そのフェイスが今回、『頭文字D』の連載開始30周年を記念し、プロジェクトDファイナルバージョンの「トヨタ スプリンター トレノ（AE86）」をモチーフにした、1/18スケールミニカーを販売開始した。

『頭文字D』は、しげの秀一による「走り屋」を主題とした漫画。週刊ヤングマガジン（講談社）で1995年から2013年まで連載された。プロジェクトDは、「AE86」を駆る主人公・藤原拓海が作中後半で所属した走り屋チームの名前であり、今回ミニカー化されたのは、そのチーム所属時にチューンナップされて“最終バージョン”となったAE86をモデルにしている。

実車を3Dスキャニングして製作されたボディは、シャープなラインや抑揚のあるフォルムをリアルに再現。ドアやボンネット、リトラクタブルヘッドライトは可動式となっており、1/18スケールながら高い剛性感と完成度を感じさせる仕上がりだ。

さらに、ランプ類の造形をはじめ、内外装の細部も実車に近づけた再現性を追求している。カーボン製ボンネットやフルバケットシート、カラーリングなど、ディテールにも徹底的にこだわり、『頭文字D』の世界観を余すことなく立体化した。

30周年記念の金属プレートも付属

左）インテリアも精密に再現されている。 右）30周年を記念した金属プレートが同梱。

パッケージは、30周年を記念した金属製プレートが付属するスペシャル仕様となっており、高いコレクション性も魅力のひとつだ。シルバーのプレートには「頭文字D 30th Anniversary」という文字が刻印されている。

本製品は、講談社のオフィシャルライセンスも取得し、その品質とデザインはお墨付き。AE86という作品を象徴するマシンを、ファイナルバージョン仕様で手元に置けるとあって、ファンにとって見逃せないアイテムだろう。お値段は1個3万9600円（税込）。フェイスの運営するECサイト「CAMSHOP.JP」にて販売中。

INFORMATION

AUTOart 1/18スケール

トヨタ スプリンター トレノ（AE86）『頭文字D』 プロジェクトD ファイナルバージョン 30th

主な仕様：・リトラクタブルヘッドライト開閉可能・カーボン製ボンネット・ローダウン仕様／ワイドホイール＆スポーツタイヤ・ロールケージ、フルバケットシート、4点式シートベルト・グループA仕様AE101用TRDエンジンを再現

価格：3万9600円（税込）

製造元：AUTOart販売元：株式会社フェイス販売サイト：CAMSHOP.JP

(C)しげの秀一／講談社