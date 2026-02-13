遼寧省博物館収蔵の名作「神駿図」。（瀋陽＝新華社配信）

【新華社瀋陽2月13日】中国では間もなく、午（うま）年の春節（旧正月、今年は2月17日）を迎える。遼寧省瀋陽市の遼寧省博物館には、繊細な筆遣いにより古人の馬への深い愛情と精神世界の探求を鮮やかに表現した名作「神駿図」が収蔵されている。

「神駿図」絵巻は、僧侶・支遁（しとん）が馬を愛した物語を生き生きと描いたもので、南北朝時代の逸話集「世説新語」を典拠としている。支遁は東晋時代の僧侶で、非常に馬を愛したと伝えられる。文献によると、支遁はタカを飼っても放さず、馬を飼っても乗らなかったため、それをあざ笑う者もいたが、「貧僧はその神駿を愛す」と応じたという。この「神駿を愛す」とは、馬の豪壮ですがすがしい風格を気に入っているという意味だ。

絵の中では、岸辺の石榻（せきとう、細長い石の寝台）に腰かけている僧侶が支遁で、丸みを帯びた穏やかな面持ちを見せ、榻に片手をつき、もう片方の手はつえを握り、体を前方へ傾けている。支遁の向かい側には、身なりの整った士人（古代の知識人）が背を向けて座っている。両者の視線の先には、駆けて来る駿馬が描かれており、白馬は力強い躍動感を放っている。（記者/趙洪南）