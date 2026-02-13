リラックマ＆すみっコぐらしら…キャラが集合した世界、「サンエックスユニバース」ビジュアル＆グッズ発表【詳細】
サンエックスは13日、「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」をはじめとしたキャラクターたちが世界を越えてあつまった「サンエックスユニバース」第1弾となる新テーマ『サンエックスタウン』のアイテムを発表。3月頃より全国の販売店やネットショップにて順次発売する。
【画像】ぬいぐるみ、アクスタほか「サンエックスタウン』新アイテム（一覧）
個性豊かなサンエックスのキャラクターたちがそれぞれ自分らしく暮らせる「サンエックスタウン」。あちこちでキャラクターたちが誰と、どこで、どんなふうに過ごしているのか、思わず細部まで見たくなるデザインとなっている。
文房具やポーチ、ミニタオルといった毎日使えるアイテムに加えて、自分だけの「サンエックスタウン」を自由に組み立てて楽しめるアクリルスタンドコレクションなど、幅広いラインナップを展開する。
■サンエックスタウン、テーマ
サンエックスのようせいの魔法の力で
キャラクターがそれぞれの世界をこえて
みんなが自分らしく暮らせる
サンエックスタウンが
誕生しました。
■「サンエックスユニバース」とは
これまでそれぞれの世界にいた個性豊かなサンエックスのキャラクターたちが、サンエックスのようせいの魔法で、世界を越えてあつまった新しいデザイン。
懐かしさと新鮮さが交わり、永く愛されるキャラクターから新しい仲間まで、あなたに寄り添いながら笑顔がこぼれるひとときを届けます。サンエックスのコたちといっしょに、心がふわりとほどける小さな魔法を感じてみませんか。
