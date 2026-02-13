Levi’s×Jordanコラボアイテム抽選販売決定 争奪戦必至の『ジョーダン3』新色も
Levi’sは12日、公式サイトで、Jordanとのコラボアイテムを抽選販売することを発表した。
【写真あり】市場価格数十万円？三上悠亜、オフショットで履いた“激レアスニーカー”の全貌
最新のLevi's x Jordanコレクションは、クラフツマンシップとスポーツカルチャーの融合の可能性を探求。クラシックなスタイルをスポーツのエッセンスで再構築しているもの。
コレクションの核となるのは、『Levi's x Jordan Air Jordan 3』（ジョーダン3）。3つのユニークなカラーウェイで構築されたスニーカーは、さまざまなコミュニティーや瞬間をる。「Raw Indigo Denim」は、アッパー全体にプレミアムなインディゴデニムのパネルを施し、ブラック・オン・ブラックのエレファントプリント（Air Jordan 3の象徴的なパターン）で仕上げ。「Black Denim」は、上質な粒状ブラックレザーとブラックデニムパネルを組み合わせ、裏地には淡いグレーがさりげなく覗く洗練されたデザインに仕上がっている。セイルカラーのミッドソールと、Nike Airの刺繍を施したブラックデニムのヒールピース（初採用の構造ディテール）が、唯一無二の存在感を演出している。「Ecru Denim」は、未漂白のエクリュデニム、プレミアムポニーヘアのパネル、ジャカードヒールタブ、内側のタンに「Year of the Horse」と赤いチェーンステッチ刺繍が施されている。
このほかにもアパレルアイテムをラインアップしており、これらは、日本では2月19日より公式オンラインストアにて抽選販売を予定している。
■商品ラインアップ
Levi's x Jordan Type III Trucker Jacket 2万9700円
Levi's x Jordan Overshirt Jacket 2万4200円
Levi's x Jordan Baggy Jeans 2万2000円
Levi's x Jordan Baggy Shorts 1万8700円
Levi's x Jordan Denim Cap 7700円
Levi's x Jordan Football Jersey 2万900円
Levi's x Jordan Short-Sleeve Tee 7480円
Levi's x Jordan Fuii-Zip Hoodie 1万6500円
Levi's x Jordan Air Jordan 3 (Black Denim) 3万4430円
Levi's x Jordan Air Jordan 3 (Raw Indigo Denim) 3万4430円
Levi's x Jordan Air Jordan 3（Ecru Denim） 3万4430円
■公式オンラインストア抽選に関して
抽選応募期間：2026年2月19日（木）11:00 〜 2月20日（金）11:00
当落連絡：2026年2月20日（金）以降メール配信予定（送信元：「levi@runfair.com」より）
商品発送：2026年2月20日（金）以降、順次発送予定
【写真あり】市場価格数十万円？三上悠亜、オフショットで履いた“激レアスニーカー”の全貌
最新のLevi's x Jordanコレクションは、クラフツマンシップとスポーツカルチャーの融合の可能性を探求。クラシックなスタイルをスポーツのエッセンスで再構築しているもの。
コレクションの核となるのは、『Levi's x Jordan Air Jordan 3』（ジョーダン3）。3つのユニークなカラーウェイで構築されたスニーカーは、さまざまなコミュニティーや瞬間をる。「Raw Indigo Denim」は、アッパー全体にプレミアムなインディゴデニムのパネルを施し、ブラック・オン・ブラックのエレファントプリント（Air Jordan 3の象徴的なパターン）で仕上げ。「Black Denim」は、上質な粒状ブラックレザーとブラックデニムパネルを組み合わせ、裏地には淡いグレーがさりげなく覗く洗練されたデザインに仕上がっている。セイルカラーのミッドソールと、Nike Airの刺繍を施したブラックデニムのヒールピース（初採用の構造ディテール）が、唯一無二の存在感を演出している。「Ecru Denim」は、未漂白のエクリュデニム、プレミアムポニーヘアのパネル、ジャカードヒールタブ、内側のタンに「Year of the Horse」と赤いチェーンステッチ刺繍が施されている。
■商品ラインアップ
Levi's x Jordan Type III Trucker Jacket 2万9700円
Levi's x Jordan Overshirt Jacket 2万4200円
Levi's x Jordan Baggy Jeans 2万2000円
Levi's x Jordan Baggy Shorts 1万8700円
Levi's x Jordan Denim Cap 7700円
Levi's x Jordan Football Jersey 2万900円
Levi's x Jordan Short-Sleeve Tee 7480円
Levi's x Jordan Fuii-Zip Hoodie 1万6500円
Levi's x Jordan Air Jordan 3 (Black Denim) 3万4430円
Levi's x Jordan Air Jordan 3 (Raw Indigo Denim) 3万4430円
Levi's x Jordan Air Jordan 3（Ecru Denim） 3万4430円
■公式オンラインストア抽選に関して
抽選応募期間：2026年2月19日（木）11:00 〜 2月20日（金）11:00
当落連絡：2026年2月20日（金）以降メール配信予定（送信元：「levi@runfair.com」より）
商品発送：2026年2月20日（金）以降、順次発送予定