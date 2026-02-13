【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は１２日、記者会見で、自動車による温室効果ガスの排出規制を撤廃すると発表した。

温室効果ガスは国民の健康や福祉に被害を及ぼすとした「政府判断」も取り消し、「米国史上最大の規制緩和だ」と強調した。

今回の決定により、規制が適用されていた２０１２〜２７年モデルと、それ以降の全ての車両とエンジンに関する規制が撤廃される。トランプ氏は、今後の自動車開発や製造にかかる費用が抑えられ、「新車価格は３０００ドル（約４５万円）下げることができる」と訴えた。米環境保護局は、規制にかかる費用を１兆３０００億ドル（約２００兆円）削減できるとの試算を発表した。

政府判断は０９年、当時のオバマ政権が発表した。米国内の気候変動政策の法的根拠となり、自動車の排出規制を導入。バイデン政権もこれを踏襲した。

トランプ氏は、政府判断を「実態、法律面で根拠を欠いている」と批判し、取り消しの正当性を主張。「化石燃料は数十億人を貧困から救い出した」との持論を振りかざした。

野党・民主党からは「気候変動から国民を守る責務を放棄した」などとの批判があがっている。