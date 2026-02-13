飼い主さん（@kigurumicyokor1）の愛情がたっぷり詰まったコスチュームを華麗に着こなすのは、18歳のご長寿猫チョコラちゃん。



【写真】「お届け物でーす！」と言いたげ？なコスプレ姿はこちら

チョコラちゃんは、農家である飼い主さんが営む「チョコラ農園」のイメージキャラクター。お米のPRに協力してくれている。



妹がバイト先で保護した黒猫を迎えて

出会いは、2007年の7月。妹さんがチョコラさんをバイト先で保護したことから、飼い主さんとの暮らしが始まった。当時、子猫だったチョコラちゃんは元気に遊ぶ活発にゃんこだったという。



自宅には先代猫トラさんが暮らしていたが、チョコラちゃんの家慣れは早かった。



2匹が一緒に暮らせたのは1年ほどだったが、互いの間には絆があったという。



「田舎の農家で敷地が広く、道路が遠いので、若い頃、チョコラは家の周りを毎日、見回りして走り回っていました。野良猫にケンカ売ることもありましたね」



年賀状に載せた“辰のコスプレ姿”が親戚に大ウケして…

2012年、飼い主さんは年賀状に辰のコスチュームを着たチョコラちゃんを載せた。



この年賀状は、親戚に大ウケ。反響を嬉しく思った飼い主さんは十二支のコスチュームをコツコツ制作し、年賀状に載せるようになった。



「アイデアから練ると、完成まで1カ月ぐらいかかります。形が決まると、10日ぐらいで縫いあげますね。数年前は月に2〜3着作っていましたが、今は年に6着ぐらいです」



飼い主さんは干支だけでなく、節分などのイベント用コスチュームやパン屋、コンビニ店員といった職業別のコスチュームも制作している。なかには、宅急便で知られる「クロネコヤマト」の配達員風コスチュームもあり、チョコラちゃんが制服姿でキリッとポーズを決める姿には「ヤマト運輸さんからオファーが来るかも？」や「CM出演、期待してます」との反響が寄せられた。



また、人気ゲーム「モンスターハンター」に登場するアイルーやドラゴンボールの孫悟空など、エンタメ系コスチュームの完成度も高く、ネットがザワつく。



「作る時は、とにかく動きの邪魔にならないように首まわりお腹まわりはゆったりめにしています。被り物はスポっと取れるよう、緩やかフィットで作っています」



猫の気持ちを最優先にしてコスプレを楽しむ日々

コスプレ写真を撮影する時、チョコラさんは「撮るよ〜」と呼ぶと来てくれるそうだ。



「2〜3分は、じーっとしてくれてるので写真撮り放題。チョコラが逃げたら、撮影終了にしています」



ご長寿猫のチョコラさんは夜鳴きをすることはあるものの、まだまだ元気いっぱい。入浴時には毎回お風呂についてきて、お湯を催促するという。



「猫と暮らすことの醍醐味は、癒し。チョコラは膝に入って寝てくれるんです」



そう話す飼い主さんの猫愛はコスチュームを通して、チョコラちゃんにも届いていることだろう。この先も、どんな渾身のコスチュームが生み出されるのか楽しみだ。



（愛玩動物飼養管理士・古川 諭香）