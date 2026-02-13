2026年2月13日の『徹子の部屋』は、昨年開催された第19回『徹子の部屋』コンサートの模様を公開。伊東ゆかりさん、中尾ミエさん、森山良子さんが登場。中尾さんは、伊東さんと息の合ったハーモニーを披露する。今回は中尾さんが70代のおしゃれについて語った2022年12月21日の記事を再配信します。*****人生の目標や楽しいことに向かい、まっすぐに向かう力強さをお持ちの中尾ミエさん。これまでも挑戦を恐れない姿勢で進んできましたが、70代になったからこそ、あらためてやりたいことが出てきたそう。特に「古い慣習や価値観、しきたりを更新していくことこそ、自分たち世代の役目」と語りますが――。

【中尾さんの前向きになれる言葉】いっぱい笑いましょう

* * * * * * *

自分の気持ちが上がる服を選んで

普段着はTシャツに、ロング丈のスカートやパンツスタイル。大きめのイヤリングやネックレスをアクセントにしています。

古稀を迎えたのを機に、これからは色あざやかなものを着ようと決め、以来、カラフルな服を意識して選ぶようになりました。

白髪が落ち着いてきたので、どんな色を合わせてもしっくり似合うようになったんです。

色って大事ですよ。

きれいな色を身につけると、気持ちもアップします。

私と同年齢くらいの人は、くすんだ色の服を着ていることが多いですよね。茶色、焦げ茶、藍色、群青色、沈んだ芥子色……。そして、腰を隠すチュニックにおきまりのパンツスタイル。

気に入って着ているのならいいんです。でも、この年齢だからこんなものだろうと選んでいるなら、その発想を一回、手放したほうがいいんじゃないかな。

自分の好みではなく、周りの人の目を意識して選んだ無難な服は、わくわくしないでしょ。

主役は自分なんだから、自分の気持ちが上がる服を選びましょうよ。

派手なプリントのTシャツを着ると、私は気分が上向きます。

さあ、今日もがんばろうと思えてくる。

あざやかな花柄のスリムパンツをはくと、私もまんざらでもないと思えるし、近ごろはピンクのパンツも元気が出るのでお気に入り。白のTシャツを着ると、しゃきっとした気持ちになります。

チェックのワンピースを着れば街を歩きたくなるし、デニムのワイドパンツをはけば、歩幅が大きくなる気がします。

といっても、私はファッションにことさら、こだわりを持っているほうではありません。若いときから、デパートに行くのも面倒だと思うほどの買い物嫌い。行く店はラルフ・ローレンと近所のブティックくらい。家の中ではストレッチのきいた服で過ごすことも多いんです。

だから、流行りのファッションに振り回されたくないという人や、ファッション雑誌を見る気になれないという人の気持ちもわかります。私もそうだから。

街で見つけた素敵だなと思う人や、いいなと思った人の服を参考にしたらどうかしら。ぴんときたものがあったら、思い切って新しいものを買ってもいいし、手持ちのものから似たようなものを引っ張り出して、着てみたらいいと思うの。

私が最近よくはいている花柄のパンツは、20年前のもの。また日の目を見たとパンツも喜んでいるよね、きっと。

ただ上から下まで年季が入っているものだと、往年のファッションそのものになってしまい、やっぱり古くさい。そうならないために、何かひとつ新しいものと組み合わせるといいみたい。

クリアなグリーンや赤、ブルーが入ったTシャツやジャージ、白やワインカラーのスニーカー……季節ごとにひとつだけ新調したっていいじゃない。

笑いは無料の万能サプリメント

私は、おかしくもないことには笑いません。

でも気がつくと私、よく笑っているんですよ。

ということは、私はおもしろいことを見つけたり、おもしろがったりするのが、うまいのかも。

笑いは、「免疫力が高まり、さまざまな病気にかかりにくくなる」「脳が活性化され、記憶力もよくなる」「気持ちも落ち着く」というような効用があり、心身の健康にもいいんだそうです。

まさに「笑う門には福来たる」――無料の万能サプリメントです。

友だちや家族とおしゃべりして笑う、落語を聞く、コメディーを見る、お笑い番組を見る……いっぱい笑ったほうが幸せよね。

笑うとシワになるからと大笑いをしない人もいますが、シワはしょうがないの。

年をとっているのにシワがない顔……それがきれいだと思う？

この年齢でシワがないなんて、気持ち悪いって思わない？

笑ったり怒ったりしたら、顔は必ず動くんだから、どうしたってシワはできるんです。

人は永遠に20歳ではいられません。

シワは、それだけ生きてきたってこと。



でもスキンケアはちゃんとしたほうがいいですよ。

私の普段の手入れはシンプル。洗顔、化粧水、美容液、乳液、夜はクリーム。あごのたるみを取るためのマッサージは続けていますが、それだけです。

特にたいしたことはやっていません。

でも、人の前に立ち、顔をさらす仕事なので、エステには週に1回、通い続けています。以前、淡谷のり子さんに「若くても、今からエステに通いなさい」と言われたから、以来、ずっと。

スキンケアも、エステで勧められたものを使っています。

顔にたるみがないのは、エステと、歌を歌い、よく笑って表情筋を鍛えているからじゃないかな。

肌の色ツヤには自信があります。毎日エクササイズをしているので、全身の血流がいいでしょ。肌にも栄養がちゃんと運ばれているんじゃないかしら。

それとね、心構えひとつでも顔は変わります。

優しい気持ちでいれば、優しい顔になるし、争いごとがあればトゲトゲしくなる。幸せを感じている人はふんわりした顔になるし、夜眠れないほど落ち込んでいれば肌ツヤが悪くなる……。

まずは笑いましょう。

そして毎日の手入れはお忘れなく。エステに行かなくても、パックをしたり、マッサージしたりするだけでも効果があるはず。

顔の筋力がたるんで、むすっと怒ったような顔になる前に始めなきゃ。

私たちは「元気な高齢者のリーダー」

20歳になったころ、先輩から「おまえの取り柄はなんだ？」と聞かれ、「若さです」と答えたことがあったんです。すると「馬鹿野郎、そんなもの、今しかねえ取り柄じゃねえか」と叱られました。

若さが目減りしていくのと引き替えに、少しずつ知恵や経験が増えてきます。

年を重ねるにつれ、人生とはこういうものかという理解も深まり、生きるのがもっと楽しくなりました。

まさに〈ローマは一日にしてならず。老婆も一日にしてならず〉です。

2021年に出演したテレビドラマ『その女、ジルバ』は、年齢を重ねた女性の魅力に光をあてる作品のひとつでした。

「もう40歳」と悲観していた主人公が、スナックで働き始め、生き生きと美しく、エネルギッシュに暮らしている50代、60代、70代、80代の女性たちと出会い、「まだ40歳」と意識が変わっていくというストーリーで、私の役は元ホステスの売れっ子作家。

着物にヒールの高いサンダルと、大きなイヤリングを合わせて登場することにしました。

着物の作法に厳しい人なら腰を抜かすようなスタイルですが、女は若さを失ったら価値がないという思い込みをぶっ壊すドラマの世界観に、その着物の着方がぴったり合っていると思ったからです。

私は3年前に、グラビアにも挑戦しています。

ブロードウェイミュージカル『ピピン』（初演）に出演するために1年半かけて体を鍛えたので、せっかくだから写真に収めたいと考え、自分でカメラマンを探しました。最終的に『週刊現代』の掲載が決まり、撮りおろしとしては最年長の袋とじグラビアになったんです。

胸元が大きく空いたカットや、脚を大胆に伸ばしたショットを収めました。思った以上に評判がよく、鍛え上げた存在感と魅力があるという声をたくさんいただきました。

ひと昔前なら、グラビアを見て「70代で、肌を見せるなんて」と眉をひそめる人もいたでしょう。

でも、そんな古い慣習に縛られてなんかいられない。

女性がいつまでも輝いて生きていくために、女の価値は若さというような古い価値観やしきたりを更新していくのも、私たち世代の役目ではないかしら。

そう、私たちは「元気な高齢者のリーダー」なんですよ。

自由に人生を謳歌する姿を若い世代に見せてあげなくちゃ。

そのためなら、ちょっとタガをはずしてもいいと思っています。



