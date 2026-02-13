2026年2月13日の『徹子の部屋』は、昨年開催された第19回『徹子の部屋』コンサートの模様を公開。伊東ゆかりさん、中尾ミエさん、森山良子さんが登場。伊東さんは、中尾さんと息の合ったハーモニーを披露する。今回は伊東さんがお金の苦労について語った『婦人公論』2025年1月号の記事を再配信します。*****伊東ゆかりさんは6歳で初ステージを踏んで以来、70年以上歌手として活躍している。お金の苦労もしてきたが、自分を信じて人と支え合うことで苦難を乗り越えてきた（構成＝内山靖子 撮影＝宮崎貢司）

【写真】歌うことが私の元気の源と話す伊東さん

家の建て替えで、80歳までローン返済

おかげさまで、77歳になった現在もステージに立ち続けられるのは、歌うことが私の元気の源になっているからだと思います。歌はもはや体の一部。人生100年時代ですから、声が出る限り歌っていきたい。

仕事を続けているもうひとつの理由は、80歳まで支払いが続くローンを組んでいるからです。2011年3月に東日本大震災が起きたとき、長年住んでいた都内の自宅がひどく揺れたので、ぺっちゃんこになるのではと怖くなって。

以来、地震のたびに不安を感じ、思い切って耐震構造の家に建て替えることにしました。そのためのお金を銀行から借りたわけです。

もちろん、80歳までローンを組むのは不安でしたよ。それまで働けるのかしら、と。でも当時、60代半ばで、「ローンを組むなら今がギリギリの年齢」と言われ、清水の舞台から飛び降りました。その支払いもあと3年ほど。きちんと払い終えるまで、仕事を辞めるわけにはいきません。

でも、一度ステージに立てば、そんなことは忘れていますよ。歌い続けるためには発声練習や体力づくりも欠かせません。週に1回はテニスやアクアエクササイズに通っています。

義務になるとつまらないし、自分で面白いと思わないと長続きしないので、面白くなるよう工夫して続けているんです。

結婚直後に父の《借金》が発覚

6歳の頃から私が進駐軍のキャンプで歌うようになったのも、お金の事情がからんでいました。父曰く、私をステージに上げた理由は「引っ込み思案で無愛想な性格を直すため」だったそうですが、それは表向きの理由でしょう。

ジャズミュージシャンだった父は宵越しのお金は持たない人で、仕事でもらったギャラはすべて打ち上げでパーッと使ってしまう。

私が5歳のときに母と離婚して、その後も再婚、離婚を繰り返すなど、何ごとも行き当たりばったりな人でしたから、父が働いて、私も働くことでうちの家計は回っているのだということを幼いながらにわかっていました。そう言われたわけではないんですが、私は歌わなきゃならないんだ、と自覚していて。

小学生ですから、放課後は友達と遊びたい盛り。「帰ってこい！」と、ピーッと合図する父の指笛が家のほうから聞こえたら、帰宅して仕事に行かないと怒られる。だから、その頃は歌うことがちっとも楽しくなかったんですよ。ギリギリまで校庭で遊んでいたのが、せめてもの抵抗でした。（笑）

11歳でプロダクションに所属し、社長の家に下宿しながら芸能活動をしました。『シャボン玉ホリデー』などのテレビ番組に出演し多忙を極めて。でも、歌の仕事は早く辞めたいとばかり思っていました。

それにはお嫁さんになって家庭に入るのが一番と思い、同じ歌手の仕事をしていた佐川満男さんと24歳のときに結婚。すぐに娘も生まれて、ようやく仕事を休むことができました。

ところが、その直後に父の《借金》が発覚！ 正確に言えば、かつて父が社長を務め、私が所属していた事務所が払うべき税金が何年にもわたって未払いのままだったのです。延滞金も合わせるとかなりの金額の督促状が、税務署から私のところに届いて。

たぶん父に連絡してもなしのつぶてで、私のところに回ってきたのでしょう。父に「督促状、うちに来たわよ」と言うと、「ああ、そうか」とだけ。そこでケンカはしなかったですね。それまで「歌を辞める辞めない」でいっぱいケンカしてきましたから（笑）。でも何食わぬ顔で、「佐川君に払ってもらえばいいだろう」って言ったんです。

いやいや、自分の親の滞納、言ってみれば 《借金》ですから、夫に払ってもらうわけにはいきません。「私が返す！」と覚悟を決めて、1年間限定でキャバレー回りをしました。

父親の借金だけれど理不尽とは思わなかった。やはり血がつながっていますからね。当時の歌手は、家族を支えたりいろいろ事情を背負っている人もいた。私が肩代わりするのも仕方ない、という感覚でした。

ところが皮肉なことに、1年限りで歌を歌っていた間に、仕事をすることの楽しさに目覚めちゃったんですよ。しばらく休んでいた反動でしょうか。「私、働くことが好きかも」と。次第に夫とすれ違いの生活になり、4年半で離婚することになりました。

しばらくの間はステージに上がるのがつらかった。「バツイチ」なんて気軽に言える時代じゃなかったですからね。「あの人、離婚したのよ」という視線が突き刺さってくるようで。とはいえ、娘を抱えて生きていくためには働かねばなりません。

あるとき、地方公演の際に風邪をこじらせ声が掠れて出なくなったんです。「このまま歌えなくなったらどうしよう？」と、ホテルの部屋にあった新聞の求人広告欄を見たんですが、経理や営業の募集内容に「私にはひとつもできない」とショックを受けました。

でもそのとき、私は歌で生きていくしかないのだと、覚悟が決まったと言いますか。結局父の思惑通りの人生を歩むことになりました。（笑）

その父は、肝臓がんを患って1994年に70歳で亡くなりました。私が《借金》を返済したとき、父に伝えたけれど、お礼もなにも言われなかった（笑）。けれど、亡くなる前日に病院のベッドの上で、「今までよく働いてくれた。ありがとね」と言ってくれたんです。

それまでは、私のコンサートを見にきても、「あの歌い方はなんだ！」と文句ばかり言っていたのに。「よく働いてくれた」というその一言が、私にとって最初で最後の褒め言葉になりました。

＜後編につづく＞