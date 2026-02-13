ExWHYZ¡¢12·î³«ºÅ¤ÎSP¥é¥¤¥Ö¤è¤ê¡ÖDON¡ÇT CRY¡×¡õ¡ÖObsession¡×±ÇÁü¸ø³«¡¡¥é¥¹¥È¥Ä¥¢ー¤Î¾ðÊó¤â
¡¡ExWHYZ¤¬¡¢2025Ç¯12·î27Æü¤ËÅìµþ Kanadevia Hall¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡ØExWHYZ Special Live ¡ÆⅠ¡Ç -3rd Anniversary Final & Year End Party-¡Ù¤è¤ê¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖDON¡ÇT CRY¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖObsession¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛExWHYZ¡¢DONGROSSO¤é¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖDON¡ÇT CRY¡×¡õ¡ÖObsession¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡Ë
¡¡Æ±¸ø±é¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡ÖDON¡ÇT CRY¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÂô¿°ì¡ÊMONDO GROSSO¡Ë¤È¤É¤ó¤°¤ê¤º¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È DONGROSSO¤È8Ì¾¤«¤é¤Ê¤ë¥À¥ó¥µー¥Áー¥à Nai Nai Friends¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢ÁíÀª15Ì¾¤Ç¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£°ìÊý¡ÖObsession¡×¤Ï¡¢ÅöÆü¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー Ryo¡ÆLEFTY¡ÇMiyataÎ¨¤¤¤ëcross-dominance¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¥é¥¹¥È¥Ä¥¢ー¤Î¾ðÊó¤ò2·î16Æü21»þ¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¦yu-ki¡ÊExWHYZ¡Ë¥³¥á¥ó¥È
2025Ç¯¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿ìÔÂô¤ÊÂçËºÇ¯²ñ¥é¥¤¥Ö¤«¤éÆó¶Ê¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¤¤ãー¡ª¡ª¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢¤¢¤ÎÆü¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¼«Á³¤È¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÇ¹â¤Ê±ÇÁü¤ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ªÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¡¢Íè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤â¤¼¤Ò¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª2/16¥é¥¹¥È¥Ä¥¢ー¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë