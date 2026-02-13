¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¢¤Ã¤¿¡×²£»³¤á¤°¤ßàËÌ¤Î¹ñ¤«¤éáÈëÂ¢¼Ì¿¿¸ø³«¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÌ´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¥ì¥¤¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Î¾×·â¤Ï¡Ä¡×
¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î¹â¹»À¸¤¬¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç
¡¡½÷Í¥¤Î²£»³¤á¤°¤ß(56)¤¬39Ç¯Á°¤Î¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿Åö»þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1987Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é'87½éÎø¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¹õÈÄ½ã(µÈ²¬½¨Î´)¤Î½éÎøÁê¼ê¤ÎÂçÎ¤¤ì¤¤Ìò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿²£»³¡£
¡¡¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¡¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢º£¤âÁ¯ÌÀ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤À¹â¹»À¸¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î²£»³¤¬Àã¤Î·ë¾½¤Ë±ï¼è¤é¤ì¤¿¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº£¤ÏË´¤¡¡Î¾¿Æ¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¿¼Ì¿¿¡¡40Ç¯Á°¤Î»ä¡¡°¦¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¡¡´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡à¤ªÊõá¤Î1Ëç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ì¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë½éÎø¡£Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¥ì¥¤¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿»þ¤Î¾×·â¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤Ç¤â¶»¤¬¤¸¡¼¤ó¤È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î»þ¤Ï²Ä°¦¤¤¡¢º£¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÀã¤¬»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²£»³¤Ï¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£