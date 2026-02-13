０カロリーのチョコケーキの作り方…だと？ 新たな“カロリーゼロ理論”の登場に「天才かよ」「確かに俺が貰ったチョコ0g」の声

　今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『「算数的0kcalチョコレートケーキの作り方」』というゲストさんの動画です。

　0に何をかけても0であること、0に0を足しても0のままであることを根拠に、「算数的0kcalチョコレートケーキ」を作るという投稿者さん。

　まずはチョコレートを0g量ると湯煎で溶かしました。

　冒頭から「？」の飛び交うパワープレイの登場にコメント欄のツッコミが止まりません。

　次はバターを0g。

　卵は3個ですがやはり0g。

　続いて0gの砂糖と、質量0の材料を順に加え混ぜていく投稿者さん。

　0gの薄力粉とココアパウダーとベーキングパウダーはちゃんとふるって加えます。

　混ぜ終わったら型に注いでオーブンで加熱。ふっくらと見事な焼き上がりです。

　熱が取れたらトッピングの粉砂糖0gを振りかけます。

　0gずつ計量して泡立てた生クリームを添えて、0kcalのチョコレートケーキの完成です！

　さっそく食べた投稿者さんによると、しっかりとしたチョコレートの甘さを感じられるというチョコレートケーキ。0gの材料で作りながらも、ずっしりとした重さのある仕上がりだとか。

　生クリームを添えることで甘さはそのまま、滑らかさがプラスされてより食べやすくなるそうです。

　新たなるカロリーゼロ理論の調理法で作られたチョコレートケーキ。ペロッと食べられるので、バレンタインにもらったチョコレートを消費したいけれどカロリーが気になる人に試してほしい、とのことです。

視聴者のコメント

・天才かよ・・・
・普通に美味そう
・質量無いものを食うな
・ずっしりとした重さ（０kcal)
・追走したら687kcalになったぞ…
・俺のチョコは本当に0gだよ
・確かに俺が貰ったチョコ0gやわ
・カロリーじゃなくて精神攻撃で胃に穴が開く…