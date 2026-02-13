ハリー・スタイルズの新アルバムリスニングパーティーが世界40都市で開催決定 日本でも2・19に実施
世界的歌手のハリー・スタイルズが、3月6日にリリースする4thアルバム『Kiss All The Time. Disco, Occasionally.』の収録曲を一足先に公開するリスニングパーティーを全世界40都市で開催することが決定。日本でも2月19日に都内某所にて開催することが決まった。なお、本人の登場はなし。
【写真】ハリー・スタイルズ注目の新作！『KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.』ジャケット
イベントの参加者は応募者の中から抽選で参加者が選ばれる。応募は2月16日午前2時まで。詳細はハリーの公式サイトなどで確認できる。
1月21日には東京・タワーレコード渋谷店にて新曲「Aperture」の先行リスニングイベントが行われ、当日の告知にも関わらず、200名を超えるファンが集結。閉店間際まで行われるほど盛況となった。また、同曲は配信初日にApple MusicおよびSpotifyのグローバルチャートにてデイリー1位を記録し、さらに米ビルボードの「Hot 100」でも初週1位を獲得するなどヒットを記録している。
ハリーは、32歳の誕生日でもある現地時間2月1日に行われた『第68回グラミー賞』の年間最優秀アルバム賞のプレゼンターとしても登場し、大きな話題となった。
