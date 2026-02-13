「news every.」の森圭介キャスターが、ニュースの気になる情報をお伝えする「なるほどッ！」。12日のテーマは、「食卓に変化 支出抑える“家計の救世主”」です。

■レシピサイトの検索ワードに変化

森圭介キャスター

「総務省の家計調査で、1か月あたりの食費は2人以上の世帯で2024年が8万9936円だったのに対し、2025年は9万4895円と、わずか1年で5000円ほど上がっています。

物価高が続き、食費への負担が大きくなる中、食卓に変化が出始めていますが、瀧口さんは実感ありますか？」

瀧口麻衣アナウンサー

「感じています。野菜なども値段が上がっているので、長年もやしのお世話になっています。かさ増しもできますし、安いし、本当に万能な食材です」

森キャスター

「レシピサイト『クラシル』では、検索ワードに変化が出ているようで、『牛肉』から手頃な『鶏むね肉』や『豚こま肉』、天候に左右され価格が安定しない『キャベツ』から『もやし』など、定番の節約食材の検索数は、物価高と言われるようになった2025年、2024年頃から増え始め、今もなお検索されているそうです。

鈴江さん、物価高になってつくるレシピやメニューは変わりましたか？」

鈴江奈々キャスター

「まさにこのレシピサイトで、豚こま肉を検索する回数が増えました。豚こま肉のレシピは自分の中だと豚汁かカレーで広がりがないので、レシピサイトに頼って『こんな広がり方があるんだ』と、味変しています」

■検索数、去年の約1.5倍「下味冷凍」とは？

森キャスター

「出費を抑えるため比較的安価な食材が見られている中、今年に入ってからの検索数が、去年の同じ時期と比べて約1.3倍に伸びているという食材が『えのき』です。

細かく刻んで『かさ増し』として使うレシピが見られています。その1例の『鶏つくね』は、鶏ひき肉と同量のえのきを細かく刻んで混ぜ合わせることでコストを抑えつつ、かさ増しにもなっています。

高騰している食材を、比較的手頃な食材に置き換えて工夫する人も多いかもしれません。街のみなさんにも聞きました」

50代会社員

「赤み欲しいけどトマト高いのでカニカマとか」

主婦（40代）

「豚肉の特売日にちょっと買いだめして、豚肉料理・炒め物が増えた、安い食材を選んで買うように」

森キャスター

「『安い時にたくさん買う』という人も多いかと思いますが、買った食材の調理の仕方にも、変化が見られています。

今年に入ってからの検索数が、去年の同じ時期と比べて約1.5倍伸びているというのが『下味冷凍』。

レシピサイトの動画によると、保存袋に切った鶏むね肉と調味料を加えて冷凍しておけば、食べる時に解凍して焼くだけ。まとめて作って冷凍すれば、時短にもつながります。

こうした『下味冷凍』など“使う分だけ”解凍できる、“無駄をなくす”工夫が、よく見られているということです」

■ブロッコリーをおいしく無駄なく食べる

森キャスター

「また、野菜もなるべく安く食べたいという人に、これから使いやすい野菜があるんです。それが『ブロッコリー』。

今年の4月から“指定野菜”に追加され、私たちの生活に欠かせない野菜として、安く安定して手に入るようになることが期待されています。

そんなブロッコリーをおいしく無駄なく食べられる方法を、食品メーカーの『カゴメ』に聞きました。

ブロッコリーは茎の部分まで余すことなく輪切りや角切りならサラダ、短冊切りなら炒め物やスープなど、様々な料理に活用できるということです」

（2月12日『news every.』より）