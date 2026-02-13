齋藤飛鳥、かわいいの進化が止まらない！ “メロあすか”で魅了
俳優の齋藤飛鳥が、12日発売の雑誌『ar』3月号で表紙を飾った。
【写真】かわいいが止まらない！メロあすかで魅了した齋藤飛鳥
かわいいの進化が止まらない齋藤が、約1年ぶりに同誌にカムバック。3度目の表紙となる今回は、春らしさ満点のガーリーなデニム衣装を纏った“メロあすか”で登場した。
少し大人になった“今”にクローズアップ。近況報告や細かすぎる美容事情、今LOVEなものまで「とれたてあすか」をたっぷりお届け。ボール遊びをしながら撮影したショットも。貴重なシーンが満載な8Pとなっている。
山田杏奈、aoenの琉楓・雅久・輝、本田翼、畑芽育、安斉星来、大原優乃、吉野北人、阿部顕嵐らも登場する。
