サッカー・女子日本代表の“なでしこジャパン”が12日、3月にオーストラリアで開催される「AFC女子アジアカップ2026」に挑む26選手を発表。発表会見に出席したニルス・ニールセン監督は「1つ1つ勝って、主要大会で勝ちきることに焦点を当てている。皆さんに楽しい、興奮するフットボールを見せたい」と語りました。

アジアではFIFAランキング最上位の8位に立つ日本。2大会ぶり3度目の優勝を目指し、W杯優勝を知るDF熊谷紗希選手、絶対的司令塔のMF長谷川唯選手、国際Aマッチ通算46得点のFW田中美南選手など、長年チームを支える選手たちが順当に選出。また26人中22人が海外でプレーしている選手たちと、グローバルに活躍するメンバー構成となりました。

そんな選手の面々が発表された会見では、“ニールセン節”がさく裂。MF成宮唯選手、MF林穂之香選手、FW土方麻椰選手の3人の招集について話が及ぶと「常にコンディションが整っているイメージ。どうやって保っているのか、なにか秘密があるのか？海藻を食べているのか？」と、独特の表現で選手たちを称賛しました。

さらに会見の終盤には「なでしこジャパンは“花”のような存在。素晴らしい花は蜂が蜜を吸うために集まってくるが、蜂がその蜜を集めることで素晴らしいハチミツができる。メディアも、メディアに触れる読者も全員がなでしこジャパンの一員で、いかに協力して素晴らしいハチミツを作れるか、そこを支えていきたい」とハチミツが作られる過程になぞらえ、報道陣やサポーターにサポートを呼びかけました。

今大会は上位6チームまでに入れば、2027年に行われるW杯への出場権を獲得できます。ニールセン監督は「この大会で優勝できれば、より(W杯で)優勝できるチャンスも大きくなる。アジア杯優勝は難しいが、できるだけ自分たちの新しい歴史を作っていきたい」と意気込みました。

【「AFC女子アジアカップ2026」招集メンバー】

◆GK

1 山下 杏也加（マンチェスター・シティ／イングランド）

12 平尾 知佳（グラナダCF／スペイン）

23 大熊 茜（INAC神戸レオネッサ）

◆DF

4 熊谷 紗希（ロンドン・シティ・ライオネス／イングランド）

2 清水 梨紗（リバプールFC／イングランド）

21 守屋 都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）

13 北川 ひかる（エバートン／イングランド）

3 南 萌華（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン／イングランド）

5 高橋 はな（三菱重工浦和レッズレディース）

16 山本 柚月（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

22 石川 璃音（エバートン／イングランド）

6 古賀 塔子（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

MF

24 成宮 唯（INAC神戸レオネッサ）

8 清家 貴子（ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン／イングランド）

14 長谷川 唯（マンチェスター・シティ／イングランド）

18 林 穂之香（エバートン／イングランド）

10 長野 風花（リバプールFC／イングランド）

7 宮澤 ひなた（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

15 藤野 あおば（マンチェスター・シティ／イングランド）

17 浜野 まいか（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

20 松窪 真心（ノースカロライナ・カレッジ／アメリカ）

19 谷川 萌々子（バイエルン・ミュンヘン／ドイツ）

◆FW11 田中 美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）25 千葉 玲海菜（アイントラハト・フランクフルト／ドイツ）9 植木 理子（ウェストハム・ユナイテッド／イングランド）26 土方 麻椰（アストン・ビラ／イングランド）