乃木坂46一ノ瀬美空「ロックな衣装を着てみたい」グラビアで実現 “初の後輩”6期生との関係性も語る【独占カットあり】
【モデルプレス＝2026/02/13】乃木坂46の一ノ瀬美空が、2月16日発売の月刊アイドル誌「EX大衆」3月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場。一ノ瀬の連載最終回スペシャル企画として、自身の空想をグラビアで実現した。【独占カットあり】
5thアルバム「My respect」を1月に発売し、2月は21日・22日の「Coupling Collection 2022-2025」、23日・24日の「5thALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』」と4日間のライブを控え、2026年もスタートから勢いが止まらない乃木坂46。その乃木坂46の中でも、グループの中枢メンバーとして活躍する5期生・一ノ瀬。
約2年半続いた本誌での人気連載「一ノ瀬美空の空想ダイアリー」が最終回を迎える今号は、スペシャル企画として、“みーきゅん”こと一ノ瀬が空想する世界をグラビアで実現。「猫になりたい」「ロックな衣装を着てみたい」など、初めて見る一ノ瀬の姿や「空を飛びたい」「雲を食べたい」など奇想天外な“みーきゅんワールド”まで誌面で再現した。ここでしか見られないコンセプチュアルな巻頭グラビアとなっている。
ロングインタビューでは、常にポジティブで挑戦し続ける真摯な姿や、個人としての活動への向き合い方、先輩、同期の5期生、初めてできた後輩6期生との関係性など、たっぷりと語っている。
その他、グラビアには6期生・大越ひなのが登場。知れば知るほど興味や趣味の幅が広く、魅力的な彼女が映し出されている。インタビューには林瑠奈×池田瑛紗、川端晃菜×鈴木佑捺が登場し、乃木坂46特集の1冊に仕上がっている。（modelpress編集部）
◆一ノ瀬美空「EX大衆」表紙＆巻頭に登場
◆大越ひなの・林瑠奈・池田瑛紗ら、乃木坂46メンバー登場
