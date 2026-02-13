2児の母・西山茉希、プーさんキャラ弁公開「クオリティ高い」「特徴捉えてる」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】モデルの西山茉希が2月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。キャラクター弁当を公開し、話題を呼んでいる。
◆西山茉希、プーさんキャラ弁を披露
西山は「なんとか成功したっぽい」と卵でディズニーキャラクター・くまのプーさんの顔を表現したオムライス弁当の写真を公開。海苔で目や鼻を描いたプーさんの顔が弁当箱いっぱいに広がり、ウインナー、トマト、もやしなど彩り豊かなおかずが並んでいる。
◆西山茉希のプーさんキャラ弁に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「すごい」「上手」「子供喜びそう」「センスある」「クオリティ高い」といった声が上がっている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】