「HUAWEI FreeClip 2」ホワイト

ファーウェイ・ジャパンは、イヤカフ型完全ワイヤレスイヤフォンの第2世代モデル「HUAWEI FreeClip 2」を、2月20日に一般発売する。価格はオープン、市場想定価格は27,280円前後。あわせて新色としてホワイトも投入し、既存のブラック、ブルーと合わせた3色で展開する。

2025年12月12日からクラウドファンディングで先行販売していたモデル。クラウドファンディングでは1月15日時点で支援総額が約7,700万円、支援員数が3,500人を突破する人気ぶりだった。

2024年2月に一般発売されたイヤカフ型「FreeClip」の後継機種。アコースティックボール、コンフォートビーンズと名付けられたふたつの球体を細いブリッジでつなぐ「C-Bridgeデザイン」を継承。さらに日本初というデュアル振動板ドライバーを採用した。

片耳約5.1gの軽量設計に加え、液体シリコン採用による、より柔らかな装着感を実現している。イヤフォン本体はIP57防塵防水に対応。

イヤフォン単体で最大約9時間の連続音楽再生が可能。左右の自動識別や落下検知、マルチポイント対応などの機能も備えている。

ブルーと新色ホワイトの充電ケースは、本物のデニム生地を高精度赤外線スキャンで再現した新開発のデニムテクスチャーを採用している。