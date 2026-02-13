MUSINは、SHANLINGとTANCHJIMのコラボレーションモデルとなるポータブルオーディオプレーヤー「M3 Plus ASANO TANCH Edition」を、2月20日に発売する。予約受付は2月13日から。全世界2,000台の数量限定モデルで、価格は79,200円。

Cirrus Logic製DAC「CS43198」を4基搭載する「M3 Plus」をベースに、コラボ特別企画としてリチューニングを施したモデル。

背面パネルには繊細なタッチで「ASANO TANCH」のイラストを描き、水色のボディと一体になった流麗なデザインを特徴としている。コンセプトには“上善若水(上善如水)”を掲げ、滑らかなサウンドをイメージしたという。

チューニング面では、Silmic IIコンデンサを採用し、標準仕様から一部コンデンサを交換。デジタル回路部の電源ライン動作の安定化に寄与する“本モデルのみの特別仕様”となる。

音声回路はCS43198×4のQuad DAC構成で、高解像度とピュアサウンドチューニングを両立。

出力は3.5mmシングルエンド／4.4mmバランスに対応し、最大出力は4.4mmバランスで800mW＠32Ω、3.5mmシングルエンドで200mW＠32Ω。GainはLow／Medium／Highの3段階を備え、イヤフォンからフルサイズヘッドフォンまで幅広く対応する。

OSはAndroid 13で、QualcommのSnapdragon 665を採用。メモリは4GB、ストレージは64GBで、最大2TBのmicroSDカードに対応する。AGLO(Android Global Lossless Output)技術のサポートも掲げる。

バッテリーは3,500mAhで、QC3.0による18W急速充電に対応。連続再生時間は、3.5mm出力時で最大14時間(Dual DAC／シングルエンド)、最大11時間(Quad DAC／シングルエンド)。また、4.4mmバランスで11時間、Bluetooth送信で61時間。

付属品は、本体に加え、専用レザーケース、缶バッジ、クイックスタートガイド、USBケーブル、ポストカード、ステッカー、アクリルスタンドを同梱。外形寸法は115×70.5×18mm(縦×横×厚み)、重量は205g。