ドル円153.35円まで上昇 本田氏インタビューに反応との声 3月利上げ見送り

ドル円153.35円まで上昇 本田氏インタビューに反応との声 3月利上げ見送り



ドル円は仲値通過後は上昇、一時153.35円をつけた。元内閣官房参与の本田氏のインタビューに反応したとの声が聞かれる。



本田氏はロイターのインタビューで日銀が3月に利上げを見送る可能性が高いとの見方を示した。



本田氏は物価や長期金利が上昇し日本経済が正常化しつつあると指摘。日本はすでにデフレから脱却したとして日銀が年内、追加利上げに踏み切る可能性があると述べた。ただ、昨年12月の利上げの影響を見極める必要があるため3月会合は利上げを見送るとの見方を示した。



本田氏の発言を受け早期の追加利上げ観測が後退、円全面安となっている。



本田氏は安倍政権で内閣官房参与を務め高市首相の経済ブレーンの1人。

