秘密を生徒に告白

錦織友一（吉沢亮）が松江中学の校長に就任する話は消えた。朝ドラことNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の話である。錦織は校長に就けない理由である秘密を生徒らに明かした。笑える朝ドラの本質が見えてきた。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

【写真を見る】ミニスカートから“生足”が… 「朝ドラとは別人」のような高石あかり

錦織と親友で松江中の英語教師であるレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）。この2人が抱えていた苦悩には共通点があった。

錦織の場合、人々の認識とは違い、中学教師の検定試験に通ってなかった。試験に合格すれば得られるはずだった帝大卒業の資格もない。

それを隠し通さないと、中学教師の仕事は続けられない。もちろん校長にもなれない。だから弟の丈（杉田雷麟）にも親友のヘブンにも秘密にしていた。

高石あかり

ヘブンの場合、妻のトキ（高石あかり）が人々からラシャメン（外国人の妾）と蔑まれ、顔に石までぶつけられたことを気に病んでいた。トキは自分と気づかれないようにするため、顔にショールを巻かなくては外出できなくなった。ヘブンは不憫でならなかった。

2人の前に立ちはだかったのは世間の目。善意にも悪意にもなる。一筋縄ではいかない相手だ。錦織の秘密を唯一人知りながら、重用してきた島根県知事・江藤安宗（佐野史郎）が気にしたものもこれである。

錦織は世間の目が厄介であることに早くから気づき、言外に口にしていた。1886年だった第19回（昨年10月23日放送）のことである。出奔した前夫・山根銀二郎（寛一郎）を追って東京に来たトキに向かって、こう言った。

「東京はやり直せる場所だ」

理由の説明はなかった。錦織は東京には仕事があると言いたかったのだろうが、それだけではやり直せない。親類縁者のしがらみがなく、世間の目も存在しないと伝えたかったのだ。昔も今も地方出身者で溢れかえる東京は、良くも悪くも他人への関心が薄い。

それから5年後の1891年、同様の言葉をトキの親友・野津サワ（円井わん）が口にした。今度は直接的だった。第93回（2月11日放送）である。

誰も知り合いがいない熊本の第五高等中学にヘブンが転任したがっていると嘆くトキに対し、こう漏らした。

「誰も知らんところって、一からやり直せそうで、憧れるわぁ」

錦織が口にした「東京」とサワの言った「熊本」は同じ意味を含んでいたのである。2人とも没落したとはいえ、武家の出身。人一倍、世間の目を気にしなくてはならなかった。

錦織には不合格のあと、再び検定試験に挑む道もあった。一緒に試験を受けた庄田多吉（濱正悟）が第20回（昨年10月24日放送）で合格への不安を漏らすと、「また受ければいいじゃないか」と軽く言っている。

それが自分では出来なかったのは貧しさで再受験が難しかったのと、「大盤石」と呼ばれ、松江の期待を一身に背負っていたからだろう。やはり世間の期待は重たかった。

人間の本質とは何か

脚本のふじきみつ彦氏（51）は早稲田大学在学中からNSC（吉本総合芸能学院）でお笑いを学び、のちに大物劇作家・別役実氏に師事した。コミカルな作品を得意とするが、笑わせるだけでは終わらせない。人生の機微を考えさせる作品が多い。

これを見て、島崎藤村の小説『破壊』を連想した。1906年に出版され、時代を超えて読み継がれている不朽の名作であり、2022年には間宮祥太朗（32）主演で3度目の映画化が行われた。「ばけばけ」と同じ明治時代が舞台の物語である。

主人公は小学校の青年教師・瀬川丑松。人格円満で指導熱心。申し分のない教師だった。ただ1つ隠していることがあった。謂われなく不当な差別を受ける地区の出身だったことだ。

丑松はこの秘密を明かさぬよう親族から厳命されていた。だが、隠すのは苦しい。もとから謂われなきことでもある。ついに丑松は生徒らに告白する。そして学校を去る。

生徒たちはひたすら別れを惜しんだ。偏見のない生徒たちは世間の目に組み込まれていない。丑松は良い先生でしかない。退職後の丑松がひとまず向かった先も東京だった。

丑松が抱えていた「秘密」と錦織の「秘密」は、もちろんその質も深刻さも大きく異なるので単純に比較することはできないが、教師という立場にありながら生徒に言えないことを抱え、それを告白すべきか否かで苦悩する様子は、共通していると言えよう。

錦織も生徒たちに秘密を打ち明けたが、優秀で頼りがいのある教師だったことに変わりはない。ヘブンと親友であることも動かない。変わるのは世間の目だけである。ふじき氏は人間の本質とは何かと静かに問い掛けている。

錦織に非があったとすると、ヘブンに友情以外の思いを抱いてしまったこと。第91回（2月9日放送）の錦織はヘブンの書いた「日本滞在記」を読み、口元を緩ませる。

「文学的にも気の合う親友である」

ここまでは微笑ましかったが、直後に弟の丈に向けた言葉あたりから逸脱が始まった。

丈から「兄貴と同じ帝大に行きたい」と告げられると、既に江藤から校長就任の内示を受けていたため、「オレとヘブンさんが帝大に連れて行く」と豪語する。ヘブンの能力と知名度に期待した。

錦織は無意識のうち、親友のヘブンに利用価値めいたものを見出してしまった。丈は錦織に言われた通り、ヘブンに「帝大へ連れて行ってください」と頼む。ヘブンは困った顔になり、「私、連れて行くの違う。がんばれ」と逃げ出した。ヘブンの言う通りである。

ヘブンが熊本行きを決意したあとの第92回（2月10日）、錦織は江藤に向かって「ラシャメン騒動は過去のもの」と断じる。ヘブンの精神状態は松江に来てから一番安定していると胸を張る。

ところが江藤からヘブンが熊本の第五高等中学に転任を希望していると知らされ、血相を変えた。ヘブンから理由を「松江は寒い」と聞くと、毛皮やマキ、布団などを大慌てで用意した。

錦織は親友でありながら、ヘブンが熊本行きを希望する本当の意図に気付かなかった。転居の理由はトキを世間の目から解放することである。錦織が打算的な目でヘブンを見てしまうようになってしまったから、胸中を察することが出来なかったのだろう。

今年に入りスタイル変化

昨年末放送分までの「ばけばけ」はコミカル色が強かった。トキには次々と苦難が襲ったが、それでも笑えた。出て来るのはお人好しばかり。死んだ金貸しの森山善太郎（岩谷健司）も口ではトキに遊郭への身売りを勧めたものの、どこか間が抜けていた。

今年に入ってからスタイルが変化した。誰にでもありがちな人間の見苦しさを描いている。トキに対しサワが引け目や嫉妬心を感じたことによる2人の仲違いもそう。ヘブンが家族全員の面倒を見てくれていながら、熊本に単身赴任させようとしたトキの自分本位の考えも当てはまる。

庄田の言動もそうだ。第83回（1月28日）、庄田は求愛を断られる前のサワを誘い、花田旅館で昼食をとった。その際、錦織について触れた。

庄田は錦織の出世ぶりに嫉妬めいた感情を抱いていると告白した。さらに校長に就く予定だった錦織の後任英語教師の口を断ったと言い、自分は中学教員検定試験に合格したと言った。そしてこう続けた。

「ワシがいると、錦織がやりにくいんじゃないかと思って。仲が悪いわけじゃなくてね」（庄田）

サワが食事にむせたので、庄田による錦織の話はここまで。ふじき氏の計算であり、庄田が何を言いたかったのかは観る側の想像に任せた。

そもそもサワがむせなくても錦織の話は終わりだったのかも知れない。一方で錦織の不合格を口にしてしまった可能性もある。そうでなくても「錦織がやりにくいんじゃないか」などと思わせぶりなことを言う必要はなかった。サワは気付いたかも知れぬ。庄田は好きな女性の前で自分の優秀さを強調したかったのか。

誰でもときに見苦しい。ふじき氏はあえてそれを書いている。綺麗事の物語で終わらせなかった。

人間が避けられない悲劇も加えた。病である。錦織は吐血した。おそらく結核だろう。当時は死の病と呼ばれた。錦織のモデルである西田千太郎も結核で亡くなっている。1897年のことで、34歳の若さだった。小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）が松江を去ってから約6年後。八雲は悲しみに暮れ、西田を思い出してしまうから、松江に行くのを避けるようになる。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部