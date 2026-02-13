映画監督の長谷川和彦さんが亡くなった（享年80）。たった2本の監督作品「青春の殺人者」（1976）、「太陽を盗んだ男」（1979）で、日本映画史に名を刻んだ監督である。ほかに、「性盗ねずみ小僧」「青春の蹉跌」などの脚本もあったが、結局、その後は1本も監督作品を手がけることなく、鬼籍に入ってしまった。豪快な人柄でも知られ、学生時代にアメリカンフットボールに打ち込む姿を先輩が「ゴジラそっくり」と評したのがきっかけで、「ゴジさん」の愛称がついた。

そんな長谷川監督が、映画とは無関係の話題で、週刊新潮の特集記事で大きく取り上げられたことがあった。これがまた、いかにもゴジさんらしい話なのだが――まずその前に、どんな映画人だったのか、振り返っておこう。

サングラスがトレードマーク

デビュー作が、いきなり第1位に

ゴジさんの母親は、1945年8月8日、原爆投下後の2日目に広島市に入って、被曝する。このとき、お腹のなかにいた胎児が、ゴジさんである。胎内被曝となり、1946年1月、現在の東広島市に生まれた。その後、広島大学教育学部附属高校から、東京大学文学部英文科へストレートで進んだ。大学時代は、前述のようにアメリカンフットボールに熱中した。

映画も大好きで、在学中、「神々の深き欲望」（1968）のスタッフを募集していた今村昌平プロダクションに入社。そのまま学費未納で中途退学となった。その後、日活撮影所の契約助監督となり、藤田敏八や神代辰巳作品に助監督として付いた。

1975年、ATG映画（今村プロなどとの共同製作）、「青春の殺人者」で監督デビュー。いきなりキネマ旬報ベストテンで第1位、ほかに監督賞、脚本賞（田村孟）、主演男優賞（水谷豊）、主演女優賞（原田美枝子）などを独占。新人監督としては異例の衝撃的デビュー作となった。この映画が当時、いかに驚きだったか、元スポーツ紙の映画担当記者に解説してもらった。

「中上健次の短編『蛇淫』が原作ですが、これは、千葉のエリート高校を卒業した若者が、風俗嬢との結婚に反対されたことに激高し、両親を刺殺した実在事件がモデルになっています。映画は、この事件を、大筋でほぼそのまま描いています。17歳の原田美枝子が服を着ない体当たり演技も話題になりましたが、驚いたのは、話が始まるや、いつの間にか父親（内田良平）が殺されている、独特の編集テンポでした。そして、その死体の処理をめぐって、母親（市原悦子）との奇妙にして凄絶なやり取りが、今度はえんえんと続くのです。興奮状態の水谷豊と、市原悦子の鬼気迫る錯乱ぶりは、これがほんとうに演技なのかと息苦しくなるほどでした」

この年のキネ旬の助演女優賞は、「男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け」で芸者ぼたんを演じた太地喜和子が受賞したが、市原悦子でもよかったのではとの声もあったそうだ。

「その場でアドリブ的に場面や設定を変えてしまう、変幻自在の演出も話題となりました。あとで脚本と照らし合わせてみたのですが、ここまで変えたり、場面を削除したりしてよいのかと、驚いたほどです。なにしろ、冒頭もラストシーンも、完全に“脚本無視”なのですから。さすがに田村孟さんが抗議したそうですが、それが脚本賞を受賞してしまい、苦笑していたとの噂も、ありました」

この作品は、成田空港の開港を前にした千葉の周辺地域で、開発の波に取り残されたような一家と若者の、行き場のないモヤモヤ感が見事に描かれているとの声もあった。デビュー間もないゴダイゴの音楽も新鮮で、いまでいうミュージックビデオのようだった。

そんな長谷川監督の第2作が、3年後の「太陽を盗んだ男」である。今度は、一転して、前代未聞の巨大スケール・アクション映画だった。

無許可で首都高速のカーチェイスをゲリラ撮影

「『太陽を盗んだ男』は、興行としては失敗でした。ところが、キネ旬ベストテンでは第2位、読者選出では第1位。そのほかのコンクールや映画祭でも、続々と高評価を得て、ようやく一般観客も“すごい映画らしい”と気づきはじめるのです。その後も人気は高まる一方で、2009年、キネ旬選出の〈オールタイム・ベスト日本映画編〉で第7位。2018年の〈1970年代日本映画ベストテン〉では第1位となり、日本映画史に残る名作となったのです」

以後、「太陽を盗んだ男」は、名画座で上映されるたびに大人気となる。

「無気力な中学の理科教師（沢田研二）が、自家製の原爆をつくり、政府に対して、巨人戦のナイター中継を最後まで放送しろとか、麻薬所持で中止になったローリング・ストーンズの来日公演を実現させろとか、奇妙な要求を突きつけます。物語は、この犯人を追い詰める刑事（菅原文太）との追跡戦を中心に、ものすごいテンポで展開します」

長谷川監督は、胎内被曝をしているだけに、原爆に対して、独特の思いがあったといわれている。よって、単なるアクション映画に終わっていないところも、高評価の理由のひとつだった。

「とにかく設定が、奇想天外でした。しかも、無許可ゲリラ撮影の連続で、本来なら絶対に見られないシーンが続出するのです。皇居坂下門前の広場にジャックされたバスが突入したり、妊婦に女装した沢田研二が国会議事堂に入って行こうとしたり。デパートの屋上から1万円札がばら撒かれるシーンも強烈でした。さらに驚くのは、首都高速内で、複数のパトカーによる一大カーチェイスが展開するシーンです。絶対に撮影許可が下りないとわかっていたので、車数台で前後を塞ぎ、一般車両の進入を阻止して“渋滞”を発生させ、その間に一発撮りをしたそうです。ある意味、日本映画史上、最大の“問題シーン”でしょう」

警察からの“お叱り”は数知れず、現場スタッフは留置所で一晩過ごしたとか、大量の始末書を書かされたとの伝説も残されている。映画同様、ご本人も豪快そのものだった。なにしろ175cmの巨躯のうえ、東大時代はアメフットで鍛えていただけに、体力抜群。酒も強く、新宿のバーで流血騒ぎを起こしたこともあった。

懲役6か月の実刑判決が確定

そんな長谷川和彦監督が、飲酒運転で衝突事故を起こしたのは、1981年12月のことだった。深夜まで呑み、自家用車を運転して帰宅途中、信号が赤になりかけた交差点を制限速度20キロオーバーで突っ切ろうとして、トラックと衝突。幸い人命事故には至らなかったが、相手の運転手に全治19日間のけがを負わせた。検査の結果、飲酒運転であることが判明。

当初、ゴジさん側は、「罰金刑か、執行猶予付きですむだろう」と考えていた。相手の車も弁償し、治療費も払い、もう運転しませんとの上申書も提出した。

だが、一審では、懲役8カ月の求刑に対し、「懲役6か月、執行猶予ナシ」の実刑判決。ゴジさんは青くなった。実はこの時期、ゴジさんは、大森一樹監督や井筒和幸監督らと、映画製作会社「ディレクターズ・カンパニー」の設立準備中で、ゴジさん自身が代表に就任する予定だったのだ。スポンサーの手前、これはたいへんまずい事態である。

ところがゴジさんは、以前に酒気帯び運転やスピード違反で何度か検挙されていた。それどころか、反則金の滞納で罰金刑も喰らっている“前科4犯”だったのだ。それだけに裁判官の心証も悪く、「法廷ではサングラスをはずしなさい」と、お小言をいただくことも。

もちろん、控訴した。同時に、すこしでも心証をよくしようと、交通遺児育英基金に30万円の寄付もした（交通事犯の常套手段）。しかし――控訴棄却。最高裁へ上告したが、これも棄却。1983年2月、ついに「懲役6か月、執行猶予ナシ」が確定したのである。

このニュースを知って、長谷川和彦なる人物に、強烈な興味を抱いたのが、当時の週刊新潮の担当役員で、“新潮社の陰の天皇”などと称された、斎藤十一重役である。

「映画監督が刑務所に入るとは、どんな気分なのか、ぜひ聞いてみたい――というわけです。まさか斎藤重役が『太陽を盗んだ男』を観ているわけありませんから、新聞記事で、その人柄や業績を知り、興味を持ったようです」

「僕は普通の小市民ですよ」

それが、《八面六臂の「猶予」大活動の甲斐なく長谷川監督の「入獄」前夜》と題する記事である（1983年3月3日号）。上記の、事故から判決確定までの経過は、その記事で細かく報じられていた内容である。

当時、さっそく取材班は、ゴジさんに「入獄前夜の思い」をうかがうべく、取材を申し込んだが、ご本人は“行方不明”。仕方ないので、新宿ゴールデン街など、ご本人があらわれそうな店や、事務所、自宅などを、手分けして探すことになった。自宅担当になった記者Mさん（現在、60歳代後半）の回想。

「当時、ゴジさんは、世田谷・桜上水の団地にお住まいでした。のちに事実婚のパートナーとなる室井滋さんとは、まだ出会っていないころだと思います。部屋には灯りがついておらず、明らかに不在なので、夜8時ころからタクシーのなかで、張込みをはじめました。しかし、深夜零時をまわっても、帰ってこない。時折、近くの公衆電話から編集部へ電話を入れるのですが、ほかも、どこにも現れていないという。仕方ないので、徹夜覚悟で張込みを続けました」

そのまま、夜が明けても帰ってこなかったという。

「余談ですが、その団地のすぐ目の前に、わたしの出身高校があり、朝になると、ゾロゾロと生徒が登校してくる。なかには、部活でお世話になった顧問の先生がいて、タクシーのなかで身を潜めているわたしを見つけ、『Mクンじゃないか。こんな朝から、何やってるんだ』と驚いて声をかけてきたりして、説明に苦労しました」

結局、この取材では、ゴジさんはキャッチできなかった。だが幸い、高裁判決が出たときに取材したコメントがあったので、それを掲載した（以下、一部抜粋して再構成）。

〈「ここ何年かの自分の人生を左右するようなことが待っているかと思うときついですよ。映画は三年も撮っていない。元監督といわれたって仕方ないですよ。一年かけてディレクターズ・カンパニーを作り、これからやっていこうと思っていた時に…。僕は普通の小市民ですよ。アウトロー願望はもっていますが気弱な小市民なんです」〉

〈刑務所に入ってクルクル坊主にされて獄の中で何を考えればいいんですか。精神の限界を越えてパンクするのが怖い。見ず知らずの他人と雑居するのだ、と考えるとまた不安ですよ。市原（刑務所）が満杯だったら一般刑務所かも知れない。一般刑務所だと八割は暴力団だろうし…〉

と、早くも判決確定を見越したような弱気ぶりだった。かくして、ゴジさんは、「入獄」するのである（のちに「獄中記」を月刊誌に発表した）。ちなみに市原刑務所は、交通事犯を対象とした“交通刑務所”だが、この千葉県市原市とは、「青春の殺人者」の実在事件の舞台であり、映画がロケされた現場でもあった。奇しくもゴジさんは、デビュー作の“舞台”の地に収監されたのだ。

「死期が近い気がするから、もう1本撮りたい」

ところで先述のように、ゴジさんは、俳優・エッセイストの室井滋さんと、長年のパートナー関係だった。1980年代後半から、同居がはじまったという。最後まで籍を入れなかったのは、「富山で十代つづいた室井家の姓は、彼女で最後なので、残してあげたかった」旨を、かつてのインタビューで答えている。

そんなゴジさんと室井さんとは、どんな毎日だったのだろうか。昨年12月に刊行されたエッセイ集『やっぱり猫 それでも猫』（中央公論新社刊）のなかで、室井さん自身、こう綴っている。いうまでもなく室井さんは大の猫好きで、執筆時、6匹の猫を飼っていた。

〈仕事柄、地方に行くことが多い。／我が家には同居人のオッチャンがいるので、猫の世話については取り敢えず安心して出かけられる。／オッチャンもウルトラ猫好きなので、猫達も私の不在を淋しがることなく楽し気にやってきたものながら…（略）〉

そして以下、実に微笑ましい、ゴジさんの猫好きぶりが描かれる。そして、こんな一節が登場し、いまとなっては、少々ビックリする。

〈そして目下の私達の話題の中心は“墓”に関してだ。（略）そもそも自分達は正式に籍も入れていない、いい加減な仲で、現世でそうなのだから互いが死んだ後のことなど何も考えちゃあいない。〉

そのお墓については、ゴジさんは、ペットと一緒に入れる墓地の情報を集めているのだという。そして、こう語った。

〈「場所は遠くたって構わない。出来れば日当たりのいい、高台がいいなぁ。そしてよぉ、墓石にゃあ“GOJI（オッチャンの愛称）と猫達”……いや、“GOJIと可愛い仲間たち”って刻んでくれよ。うん、いいなぁ〜。ずっと一緒で……。お前は富山かぁ……。淋しいから、お前も小指だけ一緒に入ったらどうだ？」〉

最終的に、ゴジさんは、施設に入って亡くなったという。一時期は、連合赤軍を題材にした映画を構想していたそうだが、それも実現できなかった。2022年10月、国立映画アーカイブで、特集上映〈長谷川和彦とディレクターズ・カンパニー〉があった際、トークゲストとして登壇した。その際、おおむね、こんな主旨を語っていた。

「映画を撮りたい。もう43年も撮ってない。どうも原作ものは、おれはダメ。連合赤軍事件は、20年前に書いた脚本があるけど、2時間や3時間では無理。ネットフリックスで10時間とかでやったらどうだというひともいる。でも、おれは死期が近づくと撮るんだ。『青春の殺人者』のときも、そうだった。最近、死期が近い気がするから、来年あたり、撮りたい。もう1本、撮らないと死ねない」

たしかに死期は近かったが、残念ながら、新作は実現しなかった。しかし、ゴジさんは、素晴らしい2本の映画を残してくれた。「青春の殺人者」と「太陽を盗んだ男」は、おそらく恒久的に上映され、愛され続けるだろう。ご冥福をお祈りします。

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

デイリー新潮編集部