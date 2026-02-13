◆ミラノ・コルティナ五輪

【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】フリースタイルスキー男子モーグルで、堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝が前回北京五輪に続いて銅メダルを獲得した。モーグルの日本勢の連続表彰台は、女子で１９９８年長野五輪を制し、２００２年ソルトレークシティー五輪銅の里谷多英以来２人目、男子では初となった。北京五輪後に拠点をノルウェーに移し、世界屈指のターン技術に加え、空中技も進化した。１５日のデュアルモーグルでは悲願の金メダルを狙う。

悔しさと手応えが入り交じった銅メダルだった。５位から逆転を狙った堀島の決勝２回目。第２エアで切り札の大技コーク１４４０（斜め軸に４回転）を繰り出して、首位に立った。会心の滑りに力強いガッツポーズも飛び出した。金メダルへの期待が膨らんだが、その後、キングズベリー、ウッズに上回られ、２大会連続の銅メダルに。「メダル獲得はうれしいが、やっぱり悔しい思いもある。（表彰式では）笑うように、とは思っていた」と率直な思いを語った。２４年に結婚を発表した妻・輝紗良さん（２５）＝旧姓・住吉＝の前でのメダルには「ギリギリの結果で応えられた」と最愛の人にささげた。

最善は尽くした。今季ここまでＷ杯で５戦中４度が２位以上。それだけに１回目の５位に、会場はどよめき堀島も「想定外」。２回目は悩んだが「１４４０は決まれば金。決まらなくても銅」と考え、公式練習で１本完璧に決めた代名詞に懸けた。完璧なターンでリズムを刻んだが、第２エアで「少し右に流れた」。滑走ラインから右に外れ、減点対象に。エアで上位２人に上回られたが「実力があるのは示せたと思う」と納得した。

頂点に立つため磨いてきたのが、世界最高難度の空中技「コーク１４４０」だ。原点は女子の上村愛子さんが武器としたコーク７２０で、小学５年から習得に励んだ。モーグルに夢中になると同時に、当時つけていた日記は「昆虫」から「ウォータージャンプ」にテーマが変わった。自身の空中技の分解写真を並べ、フォームを研究。「あたまと足の位置は同じ」「スキー板がじょじょに体の下にもどる」などと課題点を書き込み、父・行訓（ゆきのり）さんは「好きなことだから熱心にやった」と振り返る。

北京五輪後、２４年夏に大国ノルウェー・オスロに夏場の練習拠点を移した。五輪会場のリビーニョと時差はなく、今大会もオスロから入り、体調は万全だった。また、天候に左右されない屋内スキー場を使い、コーク１４４０は２年計画で１年目は１００本、２年目は５０本飛んだ。集中力が保てる一日６本に絞り、五輪開幕前に成功率は「９０％近く」になった。

モーグルでは頂点に届かなかったが、１５日には新種目のデュアルモーグルに挑む。試合後はすぐに補食のリンゴを口にし、次の決戦へ備えた。雪辱の思いも胸に、エースが悲願をかなえる。

◆堀島に聞く。

―同じ銅メダルだが、前回北京五輪との違い。

「２大会連続は大きい。（４年間）いろんなチャレンジができた。同じ銅メダルでも全然違う。自信のあるものになっている」

―４年間の取り組み。

「どうすればメダルが獲得できるか、分かってきた。おそらくキングズベリーもそういう次元にいる。一歩先に抜かれることは２大会連続で起こった」

―五輪の金メダルとは。

「この１日、手が届かなかった要素がある。五輪で確実に勝てる力は学んでいく必要がある」

―家族への思い。

「五輪としては一つの区切りだが、金でも、銅でも家族の時間は終わらない。風邪をもらわないように努力してくれたり、そういう思いは感じていた」

―デュアルモーグルへ。

「スピードの次元が一段階上がるので、足や目、体がついて来るかが大事」