タレント・俳優の高橋ユウさんが自身のインスタグラムを更新。長男と同時期に体調を崩したことを明かしました。

【写真を見る】【高橋ユウ】子どもと同時期に高熱でダウン「ピークが過ぎたあたりに今度は次男が発熱」「まじか…」





高橋さんは「先日長男と同時期に体調を崩していました」「子どもの心配もありながらの自分も高熱でやられている時のしんどさはまさにトホホ。」と投稿。









子どもと共にパジャマ姿で布団の上で横になり、マスクをして療養している様子を公開しました。









長男の病状については、「長男はしっかり休んで治そうとたくさん寝てくれたので一安心。よく頑張った」「私も一緒に寝れたので救いでした。」と報告。









しかし、「私たちのピークが過ぎたあたりに今度は次男が発熱。」と、次男が続いて発熱したことを明かしました。









それでも「まじか…と思ったのも一瞬、次男は一晩でケロッと元気になってくれたからよかった…」と、安堵した思いを綴りました。









高橋さんは最後に、「やっぱり健康第一。皆様も無理し過ぎないように」と呼びかけています。

【担当：芸能情報ステーション】