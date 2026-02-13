ジャクソンJr.が左ヒザの炎症で手術予定、今季は全休に…2月にジャズへ加入した守備職人

2月13日（現地時間12日）、ユタ・ジャズのジャレン・ジャクソンJr.が左ヒザの色素性絨毛結節性滑膜炎を治療するため、手術を実施することがチームから発表。現地メディア『ESPN』によると、今シーズンの残り試合は全休となる。

ジャクソンJr.は2月4日に成立したメンフィス・グリズリーズとのトレードにより、新天地のジャズへ。今回の症状は、トレード後の身体検査におけるMRI検査によって発見され、来シーズンのトレーニングキャンプ開始までには十分な余裕をもって復帰できる見込みだ。

ジャクソンJr.は2018年のNBAドラフトで全体4位指名を受け、リーグデビューから7シーズン半にわたってグリズリーズでプレー。これまでにオールスターとブロック王にそれぞれ2度、オールディフェンシブチームに3度選出されており、2022－23シーズンには最優秀守備選手賞（DPOY）も受賞したリーグ屈指のディフェンダーだ。

昨夏にジャクソンJr.はグリズリーズと巨額な延長契約を締結し、今シーズンはグリズリーズでの45試合で1試合平均19.2得点5.8リバウンド1.9アシスト1.0スティール1.5ブロックをマーク。ジャズでは3試合に出場し、同22.3得点4.3リバウンド2.7アシスト2.0スティールと、その実力を移籍後も発揮していた。

【動画】ジャズでのデビュー戦で22得点を挙げたジャクソンJr.！