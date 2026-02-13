【B1第23節 見どころ】ホームで雪辱狙うA東京はフィーラーに注目…京阪ダービーは連敗脱出へ激戦必至

2月14日から同15日にかけて、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ第23節が開催される。今節はバイウィーク前最後の2連戦。西地区では首位の長崎ヴェルカに優勝マジック21が点灯した。東地区はゲーム差3の中に5チームがひしめく大混戦。地区4位のアルバルク東京はホームで佐賀バルーナーズを迎え撃つ。

A東京と佐賀は第12節以来の対戦。前回は第1戦で91－64、第2戦は90－77のスコアでホームの佐賀に軍配が上がった。A東京は敵地での東アジアスーパーリーグ（EASL）から中2日での戦いを強いられるが、前回の借りを返してホーム連勝を飾りたい。

今節の最注目選手は日本での5シーズン目を送るチェイス・フィーラーだ。12月からA東京の一員となったビッグマンは今シーズン途中まで佐賀でプレー。前回対戦時は佐賀の連勝に貢献したが、今回はA東京を勝利に導く活躍が問われる。チーム全体では佐賀を上回る堅いディフェンスを発揮することが絶対条件。引き続き高い組織力を武器に、佐賀の連動した攻撃を封じたい。

A東京と同様に好調をキープする佐賀は、特別指定選手の轟琉維が目覚ましい活躍を見せている。前節は初戦で16得点を挙げると、第2戦では23得点をマークして2日連続でキャリアハイを更新。2024-25シーズンはA東京の特別指定選手としてプレーした司令塔が、昨シーズンのチームメート相手にも脅威となるか。

渡辺（左）のディフェンスに期待［写真］＝B.LEAGUE

仙台89ERSは22勝15敗で東地区6位。地区優勝争いに踏みとどまるためにも、今節は重要なホームゲームとなる。対戦する名古屋ダイヤモンドドルフィンズとの通算対戦成績は0勝8敗。難敵から初白星をつかむには、本拠地の後押しが必要不可欠だ。ジャレット・カルバーの得点力はもちろん、守備ではキャプテンの渡辺翔太がカギを握る。名古屋Dの司令塔を務める齋藤拓実に対し、激しく圧をかけて攻撃の起点を潰したい。

越谷市立総合体育館では越谷アルファーズとサンロッカーズ渋谷が激突。SR渋谷を1勝差で追う越谷は、ホームで順位逆転のチャンスをものにできるか。前節行われた仙台とのGAME2は、後半の得点が23点にとどまり逆転負け。40分を通して安定したパフォーマンスを披露できるかが問われる。トーマス・ウェルシュ、ジョシュ・ホーキンソンを要する相手にリバウンド争いで互角以上に渡り合うためには、カイ・ソットの奮闘が欠かせない。

3Pシュートに注目したい木下［写真］＝B.LEAGUE

今節は激戦必至の京阪ダービーが開催。おおきにアリーナ舞洲を舞台に、大阪エヴェッサと京都ハンナリーズが顔を合わせる。両チームはともに連敗中。大阪は2試合連続で得点が70点以下と課題を残すため、理想のオフェンスを発揮して勝利をつかみたい。3連敗から脱出するためには日本人プレーイーの活躍が必須。途中出場の木下誠、鈴木達也といったガード陣が、効果的な3ポイントシュートを射抜いて勢いを与えられるか注目だ。

文＝小沼克年

B1リーグ戦の第23節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節は川崎ブレイブサンダースの篠山竜青に注目したい。長年チームを牽引する司令塔は、400スティール達成まであと1と大台に王手をかけている。また、京都ハンナリーズのアイラ・ブラウンは史上12人目となる3000リバウンドまであと8。ベテラン勢が節目の記録を射程圏内にとらえており、各地でメモリアルな週末となりそうだ。

◆■B1第23節試合日程

・島根スサノオマジック vs シーホース三河（＠カミアリーナ）



GAME1：2月14日（土）13時05分～ GAME2：2月15日（日）14時05分～

・仙台89ERS vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠ゼビオアリーナ仙台）



GAME1：2月14日（土）14時05分～ GAME2：2月15日（日）14時05分～

・秋田ノーザンハピネッツ vs 茨城ロボッツ（＠CNAアリーナ☆あきた）



GAME1：2月14日（土）14時05分～ GAME2：2月15日（日）14時05分～

・滋賀レイクス vs 広島ドラゴンフライズ（＠滋賀ダイハツアリーナ）



GAME1：2月14日（土）14時05分～ GAME2：2月15日（日）14時05分～

・宇都宮ブレックス vs 川崎ブレイブサンダース（＠ブレックスアリーナ宇都宮）



GAME1：2月14日（土）15時05分～ GAME2：2月15日（日）15時05分～

・群馬クレインサンダーズ vs 長崎ヴェルカ（＠オープンハウスアリーナ太田）



GAME1：2月14日（土）15時05分～ GAME2：2月15日（日）15時05分～

・越谷アルファーズ vs サンロッカーズ渋谷（＠越谷市立総合体育館）



GAME1：2月14日（土）15時05分～ GAME2：2月15日（日）15時05分～

・アルティーリ千葉 vs 琉球ゴールデンキングス（＠千葉ポートアリーナ）



GAME1：2月14日（土）15時05分～ GAME2：2月15日（日）15時05分～

・富山グラウジーズ vs レバンガ北海道（＠ありそドーム）



GAME1：2月14日（土）15時05分～ GAME2：2月15日（日）14時05分～

・三遠ネオフェニックス vs 千葉ジェッツ（＠豊橋市総合体育館）



GAME1：2月14日（土）15時05分～ GAME2：2月15日（日）15時05分～

・ファイティングイーグルス名古屋 vs 横浜ビー・コルセアーズ（＠豊田合成記念体育館）



GAME1：2月14日（土）15時35分～ GAME2：2月15日（日）15時35分～

・アルバルク東京 vs 佐賀バルーナーズ（＠TOYOTA ARENA TOKYO）



GAME1：2月14日（土）17時05分～ GAME2：2月15日（日）15時05分～

・大阪エヴェッサ vs 京都ハンナリーズ（＠おおきにアリーナ舞洲）



GAME1：2月14日（土）18時05分～ GAME2：2月15日（日）18時05分～