トライアルがＳ高で新値街道に突入、中期経営計画の公表で成長期待の資金流入

トライアルホールディングス<141A.T>がストップ高の水準となる前営業日比７００円高の３８９０円に買われ、２０２４年９月につけた上場来高値を更新した。同社は１２日の取引終了後、２６年６月期第２四半期累計（７～１２月）の連結決算発表にあわせ、中期経営計画を公表した。最終年度となる２９年６月期に売上高１兆６３００億円（２６年６月期予想は１兆３２２５億円）、ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税引き・償却前利益）１０００億円（同６６３億円）、営業利益６４０億円（同２５４億円）に拡大させる方針。今期は一時的に低下を見込むＲＯＥ（自己資本利益率）に関しては１６．５％（２５年６月期実績９．７％）に高める目標を掲げた。事業の更なる成長を期待した投資資金の流入につながった。



西友を子会社化したトライアルはＰＭＩ（ポスト・マージャー・インテグレーション）を推進しシナジーの最大化に努めるほか、既存事業の収益性とキャッシュ創出力を高めつつ、デジタル戦略の実行により競争力の強化につなげる。「ＴＲＩＡＬ ＧＯ」については３カ年で１００店の新規出店を計画する。同時に発表した１２月中間期の売上高は前年同期比６７．０％増の６７４１億１７００万円、営業利益は同７１．９％増の１６６億７７００万円となった。経常利益と最終利益は会社計画を上回って着地している。



出所：MINKABU PRESS