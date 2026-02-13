正興電機製作所<6653.T>が続急落し、一時ストップ安の水準となる前営業日比５００円安の２２３１円に売られた。１２日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算の発表にあわせて、今期業績予想を開示した。今期の売上高予想及び営業利益予想は従来の中期経営計画の水準を下回っており、嫌気した売りが出ている。



今期の売上高予想は前期比１４．７％増の３６０億円、営業利益予想は同１４．７％増の３０億円とした。中期経営計画ではこれまで売上高４００億円、営業利益は３６億円としており、これを下回る。受注高はＡＩデータセンター及び蓄電所関連が増えており当初計画並みの水準を見込んでいるものの、受注の取り込み時期の遅れが響く。



なお、２５年１２月期は売上高が前の期比７．８％増の３１３億８０００万円、営業利益が同２９．７％増の２６億１５００万円だった。公共分野における水処理施設向け監視制御システムやデータセンター向け大型案件が堅調に推移した。また、正興電は株主優待制度の変更を公表。継続保有期間が３年以上の株主へ保有株式数に応じ、ＱＵＯカード１０００～1万円相当を贈呈する。保有期間が３年未満の株主については従来通りの相当額のＱＵＯカードを贈る。



