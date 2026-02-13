ロングスローを武器とするブレントフォードのカヨデ。（C）Getty Images

　ブレントフォードのマイケル・カヨデが注目を浴びている。

　現地２月12日に行なわれたプレミアリーグ第26節のアーセナル戦（１−１）に先発したカヨデは、自慢の“武器”で同点弾を演出した。

　０−１で迎えた71分、敵陣左サイドのタッチラインからロングスローでボックス内へ向けて投げ込む。このボールに反応したセップ・ファン・デン・ベルフがヘディングで反らして、最後はキーン・ルイス＝ポッターが押し込んだ。
 
　21歳のイタリア人DFはアシストとはならなかったものの、特徴の１つでもある飛距離の長いスローインでゴールの起点となった。SNS上では「カヨデのスローインがチートすぎるわマジで」「肩力どうなってるんよ」「それにしてもカヨデのロングスローすげーな」「やっぱり凶悪やわ」「カヨデの例のアレ嫌すぎた」「これずるくない？」「カヨデのロングスロー反則です本当に」といった声があがった。

　第９節のリバプール戦（３−２）でも、ロングスローから得点を生むなど、セットプレーを強みにするブレントフォードに欠かせない戦力となっている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】反則級？ ブレントフォードDFカヨデがアーセナル戦でみせたロングスロー

 