「チートすぎるわマジで」「肩力どうなってるん」自慢の“武器”で同点弾演出のブレントフォードDFに脚光「凶悪やわ」「ロングスロー反則です」
ブレントフォードのマイケル・カヨデが注目を浴びている。
現地２月12日に行なわれたプレミアリーグ第26節のアーセナル戦（１−１）に先発したカヨデは、自慢の“武器”で同点弾を演出した。
０−１で迎えた71分、敵陣左サイドのタッチラインからロングスローでボックス内へ向けて投げ込む。このボールに反応したセップ・ファン・デン・ベルフがヘディングで反らして、最後はキーン・ルイス＝ポッターが押し込んだ。
21歳のイタリア人DFはアシストとはならなかったものの、特徴の１つでもある飛距離の長いスローインでゴールの起点となった。SNS上では「カヨデのスローインがチートすぎるわマジで」「肩力どうなってるんよ」「それにしてもカヨデのロングスローすげーな」「やっぱり凶悪やわ」「カヨデの例のアレ嫌すぎた」「これずるくない？」「カヨデのロングスロー反則です本当に」といった声があがった。
第９節のリバプール戦（３−２）でも、ロングスローから得点を生むなど、セットプレーを強みにするブレントフォードに欠かせない戦力となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】反則級？ ブレントフォードDFカヨデがアーセナル戦でみせたロングスロー
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
