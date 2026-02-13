岩本照の振り向きショット！ブラックで統一したスキーウェアで見せた屈託のない笑顔に「かわいすぎて困る」「脚長くてスタイル良すぎる」の声
Snow Manの岩本照が自身のInstagramのストーリーズを更新。スキーに挑戦する様子を公開し、注目を集めている。
【動画】スキーに挑戦する岩本照（全2本）／「STARS MAGAZINE」岩本照編
■スキーウェア姿で笑顔を見せる岩本照
岩本はスキー施設でのオフショットを披露。ブラックで統一したスキーウェアに身を包み、頭をすっぽり覆うフェイスマスクの上からゴーグルを着用した本格的なスタイルで登場した。
ストックを手に、振り返りざまに見せた自然な笑みが印象的で、ウィンタースポーツを満喫する様子が伝わってくる1枚だ。
ファンからは「かわいすぎて困る」「なんて屈託のない笑顔」「脚長くてスタイル良すぎる」「スキーウェア抜群に似合う」「かわいくてカッコよくて大好きが止まらん」といった声が寄せられている。
■中学生ぶりにスキーへ挑戦
さらに、雑誌『Tarzan』の公式SNSでは、岩本が中学生ぶりにスキーへ挑戦したことも明かされた。
人気連載「裏切りの筋トレ・メソッド」のメイキングムービーも公開され、雪上で真剣な表情を見せる場面や、雪の上にゴロンと寝転ぶ姿も映し出されている。
楽しみながらも全力で取り組む、岩本らしい一面がうかがえる内容となっている。
■「STARS MAGAZINE」でも“スキーやってみたい”と語っていた岩本照
Snow Man
