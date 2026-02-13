13日11時現在の日経平均株価は前日比511.39円（-0.89％）安の5万7128.45円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は233、値下がりは1335、変わらずは22と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は253.5円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、リクルート <6098>が58.16円、ファナック <6954>が45.79円、ネクソン <3659>が42.58円、信越化 <4063>が24.23円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を89.25円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が73.54円、ＫＤＤＩ <9433>が29.28円、イビデン <4062>が10.70円、ファストリ <9983>が10.43円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、ゴム製品、保険、空運と続く。値下がり上位には鉱業、サービス、建設が並んでいる。



※11時0分7秒時点



