１２日から始まった１次リーグで、連敗スタートとなったミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子日本代表「フォルティウス」。

北京五輪出場を逃した後、資金難で一時はチームの存続が危ぶまれたが、何度も逆境を乗り越えて大舞台への切符をつかんだ。メンバー同士で培った固い絆と覚悟で、合言葉にしてきた「五輪での金」を目指す。（塚本康平）

「そうだね〜」「ナイスッ！」。１２日夜（日本時間１３日未明）に行われた１次リーグ第２戦のデンマーク戦で、威勢のいい声がリンクに響いた。

延長戦で司令塔のスキップ・吉村紗也香選手（３４）が最後に放った一投は、円の中心近くに止まったが、直後に相手のストーンに押し出されて敗北。サードの小野寺佳歩選手（３４）らとともに相手に歩み寄り、握手で勝利をたたえた。試合後、吉村選手は「粘り強さも見えてきている。いいゲームができるように、またみんなでコミュニケーションを取って準備していく」と振り返った。

ミラノ・コルティナ五輪までの道のりは、悔しさから始まった。２０２１年９月、北海道稚内市で行われた北京五輪の日本代表決定戦。吉村、小野寺両選手らが主力として出場し、五輪本番で銀メダルを獲得することになる「ロコ・ソラーレ」に２連勝し、あと１勝のところまで追い詰めた。しかし、その後まさかの３連敗で涙をのんだ。

そこに追い打ちをかけたのが、メインスポンサーだった北海道銀行から、契約終了を正式に伝えられたことだ。海外遠征や練習には多額の費用がかかる。競技を続けるのか、続けるとしたらどんな方法があるのか――。何度もメンバー同士で意見をぶつけ合い、夜な夜などこかの駐車場に車をとめては、日付が変わるまで車内で議論を交わした。

引退が頭をよぎる選手もいた。それでも踏みとどまったのは、このメンバーで五輪に出場する夢を諦められなかったから。ロコ・ソラーレ相手にあと一歩のところまで食らいつけたことも自信になった。話し合いを始めてから２週間がたった頃、誰からともなく言った。「私たち、やっぱりカーリングやりたいんだね」。覚悟が固まり、スポンサー契約終了後の２１年１２月からクラブチームとして再出発を切った。

貯金を取り崩しながらトレーニングを続けた。練習の合間に選手自ら知り合いに声をかけて支援を求めることも。海外遠征費はクラウドファンディングで集まった資金を活用した。

そんな苦しい中でも、「五輪で金メダル」を合言葉にしてきた。支援を呼びかけるからには結果が求められると、厳しいトレーニングを自分たちに課した。リードの近江（おおみ）谷（や）杏菜選手（３６）は「目標を高く持ち、それに対する取り組みも見合うものにしないといけない。そのことを常に自分たちに言い聞かせるため、ずっと合言葉を言い続けてきた」と語る。

スポンサーは１社、２社と増えていき、支援してくれる企業や団体は２０以上になった。海外遠征に出かけ、世界の強豪と戦いながら戦術を練り、ショットの精度を上げていった。

ミラノ五輪への選考レースでは、負けたら終わりの崖っぷちが何度も訪れた。そのたびに「なぜカーリングを続けているのか」という原点に立ち返り、「絶対にオリンピックに行こうね」と声を掛け合って自分たちを奮い立たせた。

優勝以外は五輪への道が絶たれる２５年２月の日本選手権で頂点に立ち、９月の日本代表決定戦は２連敗からのスタートで後がない状況を繰り返しながらも、最後はストーンが数センチ差の勝利をもぎ取った。１２月の最終予選で海外チームに勝ち、悲願の五輪出場権を獲得した吉村選手は、「つらい時期を一緒に乗り越えてきたメンバーとの絆や、『みんなで五輪に行く』という強い気持ちで勝利をつかみ取れた」と笑った。

チーム名のフォルティウスは、ラテン語で「より強く」を意味する。目標の金メダル獲得に向け、いくつもの苦難を乗り越えて強くなった選手たちの挑戦が始まった。