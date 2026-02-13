女子陸上ハードルの中島ひとみ選手（30）が2026年2月9日、自身のインスタグラムを更新。中国・天津で行われたアジア室内陸上競技選手権大会で、女子60メートルハードルに出場し、銅メダルを獲得したことを報告した。

「失敗恐れず、チャレンジしまくる一年に」

「2026年開幕、人生初めての国際大会メダル」と報告した中島選手。「新しくいろんなことにチャレンジしてきたこの冬」「変わっていく感覚があるからこそ、もどかしい瞬間も沢山あるけど、この繰り返しが楽しいと思える瞬間でもある」と振り返り、｢挑戦なくして成長なし｣と語った。

また、「試合でしか味わえない感情を大切に、今シーズンはとにかくこれをモットーに失敗恐れず、チャレンジしまくる一年に」と意気込みをつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、オレンジ色のユニフォーム姿で「JAPAN」と書かれている。日の丸を背に、歓喜のショットを披露した。

この投稿には、「可愛すぎ」「素敵すぎます」「ユニフォーム姿カッコいい」「ずっと応援しています」「入賞おめでとうございます」「ボブがほんっとに可愛すぎます」といったコメントが寄せられていた。