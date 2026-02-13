「先生に言いつけるよ！」は、なぜ禁句なのか？ 保育士が教える『避けた方がいい理由』と『もっといい言葉』

保育士であり母親でもある私が犯した失敗。しつけの便利ワード「先生に言いつけるよ！」が、我が子の園生活を壊しかけていたとは……。

母親としての私の失敗

言うことを聞かない我が子に、つい口から出た「先生に言っちゃうからね！」という言葉。効果は抜群、その場でピタリと動きが止まりました。

保育士として働く私が、まさかこの禁句を使ってしまうなんて。

でも、家に帰れば私もただの疲れた母親。

便利な魔法の言葉に頼ってしまったのです。

そして翌朝、子どもは「保育園、行きたくない……」と泣き出しました。

担任の先生から告げられた真実

ある日の送迎時、担任の先生が少し困った表情で声をかけてきました。「最近、○○ちゃん、私たちの顔色をすごく伺うようになって...何かいつもと変わったことなどありました？」

その瞬間、ハッとしました。

子どもの頭の中で「先生＝自分の悪事を知って罰を与える怖い人」という図式が出来てしまっていたのです。

保育士としては「私たちを鬼にしないで」と保護者にアドバイスしていたのに、母親としての私が同じ過ちを犯していました。

本来「安心できる基地」であるはずの園を、私自身の言葉で「恐怖の場所」に変えてしまっていたことに気づいたのでした。