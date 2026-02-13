女子ハーフパイプで平昌銀の劉佳宇が転倒

11日に行われたミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ予選で転倒して失神し、担架で運ばれた劉佳宇（中国）が自らのSNSで無事を報告。怪我の状況について明かした。

2回目の試技の終盤、パイプに板を引っ掛けてしまい顔面を氷上に強く打ちつけた劉佳宇。仰向けに倒れるとその場で動けなくなった。すぐさま医療スタッフが駆けつけて手当を行うと、約10分間の作業の後、担架で運ばれていった。

その後の容態が心配されていたが、劉本人が中国版SNSの「WEIBO」で「ご心配いただきありがとうございます。病院で検査を終えたところですが、大きな異常はないようで、無事です」と伝えた。

さらに、13日にはインスタグラムを更新。無事を伝える自撮り写真とともに「たくさんの愛とサポートを本当にありがとうございました。今日、無事に退院の許可が出ました」と報告。また、「数針縫っただけで済みました。オリンピックの医療体制と、中国の医療チームの素晴らしいサポートに心から感謝しています。すぐに復帰します」と記した。

コメント欄では「それが聞けて本当に良かった。とても怖かったんだから。早くよくなってね」「素晴らしいニュースだ。 早く元気になって！」「あなたは、ほんっっとうに強い!!!」「完全な回復を願っているわ」「あなたがまたボードの上に立つのを待ちきれない」「ここ数日はずっと、あなたの新情報を待っていたの。大丈夫で安心した」「おおおお、よかった！ ゆっくり休んでね」など、多くの安堵の声が寄せられた。



